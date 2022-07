Ardeiul roșu, doza perfectă de vitamina C pentru un bărbat. Pentru o femeie este diferit

Într-o ediție a emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, medicul nutriționist Anca Hâncu a explicat cum ne putem lua necesarul de vitamine și minerale din alimente.

„Vitaminele sunt hidrosolubile și liposolubile. Care este diferența? Cele liposolubile, A, D, K, pot fi depozitate în organism. Și după două sau trei luni pot fi folosite. Cele hidrosolubile se elimină zilnic prin urină și nu pot fi depozitate. Prin urmare, în fiecare zi, noi trebuie să luăm vitamina C. De unde? Nu din pastile. Avem legume! De exemplu, luăm 95 de grame de vitamina C dintr-un ardei roșu pe care îl putem mânca de dimineață - doza de vitamina C pentru un bărbat. O portocală ne aduce doza pentru o femeie. Vitamina C reface și alți antioxidanți, de aceea este importantă”, a spus Anca Hâncu.

„Vitamina A se găsește în surse vegetale și animale. Are rol în vedere, în imunitate și creșterea celulară. Sursele sunt morcovii, caisele, mango, spanacul”, a zis specialistul. „Când apar stări de oboseală, ne gândim la probleme cu vitamina B”, a mai spus Anca Hâncu.

„Luăm calciu din lactate, cereale integrale. Fierul se găsește peste tot și este important în activitatea tuturor celulelor. Există fier în alimente de origine animală (carne de vită, carne de pui, ficat), dar și vegetală”, a spus Anca Hâncu.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci pastramă de pui vs. pastramă de oaie

Anca Hâncu a explicat cum să integrăm carnea în alimentația noastră.

„Este foarte cald, e important să ne hidratăm. Dorim să mâncăm mai ușor, corpul nostru ne dă semnale. Să mâncăm alimente ușoare, supe de legume, creme de legume, mâncate reci, și ceva mai puțină carne. O digerăm mai greu. Carnea poate fi foarte grasă. Ar fi bine să alegem pește, păstrăv, dorada, calcan, biban, sau carne de pui, carne de curcan. Să încercăm să nu ne aglomerăm cu multe grăsimi saturate din carne grasă.

O pastramă de pui are are în jur de 100 de calorii, o pastramă de oaie, de trei ori mai mult. Cantitatea de proteine e cam la fel, însă cantitatea de grăsimi este de trei ori mai mare la pastrama de oaie. Trebuie să fim atenți, pentru că, în timp, crește colesterolul și vrem să îmbătrânim frumos și sănătos”, a spus medicul Anca Hâncu într-o ediție a emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”.

Carnea să fie lângă o salată mare, a mai zis Anca Hâncu.

Medicul nutriționist Anca Hâncu a explicat că alimentele sănătoase pot foarte ușor să cadă în latura cealaltă, dacă, de exemplu, depășim anumite cantități.

„Sunt multe variante sănătoase în jurul nostru, important este să știm cum să le alegem. Să știm ce este sănătos, să facem deosebirea între un cartof pai înecat în grăsime și un cartof fiert sau copt, care va putea fi o alegere mult mai sănătoasă”, a spus medicul nustriționist Anca Hâncu, care a dat chiar exemplul unui fruct din care se spune că e bine să consumăm câte unul pe zi.

„Mărul este un aliment sănătos, care ne aduce fibre, ne aduce vitamina C, cu mare valoare nutritivă, însă, mâncat în exces (două kilograme să zicem de mere pe zi) ne aduce un exces de fructoză, care, în timp, duce la ficatul gras non-alcoolic. Astfel că alimentele trebuie organizate într-o moderație și într-o diversitate”, a spus Anca Hâncu în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCMedical.

De asemenea, a subliniat că este foarte importantă diversitatea în alegerile noastre.

