Antony Blinken, primele declarații de la Ankara

Secretarul american Antony Blinken a făcut primele declarații de la Ankara. Acesta a spus că a discutat în Turcia despre criza din Israel, dar și despre soluțiile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu. Totodată, acesta a precizat că se fac în continuare eforturi pentru a livra ajutoare umanitare civililor din Fâșia Gaza. Totodată, se fac eforturi pentru eliberarea ostaticilor luați de Hamas.

"Există o îngrijorare în ceea ce privește bilanțul victimelor în rândul civililor din Gaza. Este o îngrijorare pe care o împărtășim și noi și lucrăm asupra ei în fiecare zi. Am vorbit cu Israelul în ceea ce privește pașii pe care trebuie să-i ia pentru a minimiza numărul victimelor în rândul civililor. De asemenea, lucrăm pentru a trimite ajutor umanitar în Gaza și vom avea mai multe țări care vor contribui la această asistență, astfel încât mai mulți oameni din Gaza să aibă parte de ajutor.

Am avut conversații importante și mai mult decât aceste conversații, ne asigurăm că influența pe care o au țările din regiune va fi folosită pentru a ne asigura că acest conflict nu se extinde. Este un lucru critic și cred că țările din zonă sunt foarte implicate pentru a se asigura că acest lucru nu se va întâmpla. Deocamdată s-ar putea să nu fie prea vizibil progresul pe care îl facem, dar se fac progrese.

AntonyBlinken: Suntem foarte concentrați nu doar pe Gaza, ci și pe ce se întâmplă în Cisiordania

De asemenea se poartă discuții și în ceea ce privește o parte susținută și durabilă. Am vorbit cu multe din țările din regiune pe această temă. Lucrăm și la asta, chiar dacă acum suntem concentrați pe criza prezentă, ne concentrăm și pe ziua de mâine, pe ziua de după criză. (...) Lucrăm minut de minut pentru a crește numărul ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza. În ceea ce privește pauzele umanitare am discutat cu israelienii detaliile practice ale acestui lucru și de asemenea despre eliberarea ostaticilor. Suntem foarte concentrați nu doar pe Gaza, ci și pe ce se întâmplă în Cisiordania. Am făcut foarte clare îngrijorările noastre în legătură cu violențele extremiste din Cisiordania, am auzit angajamente din partea guvernului israelian pentru luptă mai fermă împotriva acestor violențe", a spus Antony Blinken.

Întrebat dacă Turcia are suficientă influență pentru a negocia cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor, Blinken a spus: "În ceea ce privește ostaticii nu pot intra în detalii, dar vă pot spune că este o chestiune importantă pentru noi pe care ne concentrăm. Alte țări pot juca un rol foarte important în eliberarea ostaticilor, sunt convins. Este important ca partenerii care au relații să folosească acele relații pentru a ajuta".

