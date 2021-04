Andreea Moldovan, după demitere: Mi-am dorit să fiu alături de Vlad Voiculescu. A fost extrem de important

"Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Vlad Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el pentru că știam că are planuri bune și gânduri bune pentru a ajuta sistemul sanitar. Am apreciat foarte mult faptul că nu am fost deloc condiționată din punct de vedere politic. Alături de mine au venit și alți specialiști apolitici, iar acest lucru pentru mine a însemnat că voi putea face ceea ce trebuie din punct de vedere medical pentru că așa am lucrat o viață întreagă și așa voi face de acum înainte.

Pentru mine a fost extrem de important, venind din spital de stat, afectat de pandemie, dar nu numai, să știu ce se întâmplă acolo. Astfel, am putut veni cu problemele pe care le cunoșteam foarte bine și să încerc să le rezolv. Un alt avantaj al meu mare a fost faptul că știu să comunic cu colegii mei din țară, astfel încât am ținut mereu legătura cu ei și am știut care sunt problemele lor reale.", a declarat Andreea Moldovan, în cadrul unei conferințe de presă.