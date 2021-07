Ambasadorul Egiptului, vizită oficială la CJ Neamţ. Întâlnire cu Ionel Arsene

"Astăzi am avut onoarea de a primi, la sediul Consiliului Județean Neamț, delegația oficială a Ambasadei Republicii Arabe Egipt în România. Oaspete de onoare a fost Excelența Sa, Domnul Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Salah Elsadek, care este interesat de potențialul turistic al zonei noastre.

Județul Neamț a devenit o destinație turistică cunoscută peste hotare datorită satelor pitorești, locurilor pline de istorie și tradiții, dar și pentru peisajele unice.Relațiile de colaborare dintre România și Egipt sunt solide și se derulează pe toate domeniile de activitate și prin astfel de întâlniri le putem consolida și identifica noi oportunități de parteneriate.

În calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț m-am preocupat continuu să organizez și să susțin evenimente prin care să promovăm județul în străinătate și să primim vizite oficiale ca să putem încheia parteneriate cu investitorii care apreciază zona noastră.Sunt onorat de această vizită și sunt convins că pe parcursul celor trei zile, Excelența sa, Domnul Ambasador Salah Elsadek, va descoperi frumusețile, obiectivele turistice, mâncarea tradițională și posibilitățile pentru viitoarele investiții în județul Neamț", a scris Ionel Arsene pe Facebook.

Ambasadorul Republicii Coreea, vizită la început de iunie

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a adus un omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, alături de delegația oficială a Ambasadei Republicii Coreea la București, cu ocazia Zilei Eroilor.

"Am dat însemnătatea cuvenită zilei de astăzi, o zi încărcată de spiritualitate și de emoție, pe de o parte pentru că întreaga creștinătate sărbătorește Înălțarea Domnului Iisus Hristos, iar pe de altă parte pentru că tot astăzi am adus un omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă.Dimineață, împreună cu delegația oficială de la Ambasada Republicii Coreea la București, am mers la Mănăstirea Văratec, unde am vizitat muzeul mânăstirii și m-am închinat la sfintele icoane.

Apoi, împreună cu Excelența Sa Domnul Ambasador Kim Yong Ho am răspuns invitației autorităților locale ale orașului Târgu-Neamț și am mers la Primărie, unde ne-a întâmpinat primarul Daniel Harpa. Fiind ziua în care îi comemorăm pe cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, alături de delegația oficială am participat și la ceremonia depunerii de coroane de flori, la Monumentul Eroilor din Târgu-Neamț", a scris Pe 11 iunie Ionel Arsene.