Am aflat misterul insignelor pe care Dan Barna le colecționează

Co-președintele Alianței USR-PLUS, Dan Barna, a vorbit despre pasiunea sa de a colecta insigne de la un lanț internațional de restaurante, EXCLUSIV pentru DC NEWS.

După o postare apărută pe Facebook în care o femeie spune că s-a întâlnit cu vicepremierul pentru a cumpăra obiectele de colecție, am decis să luăm legătura cu Dan Barna pentru a afla mai multe despre aceste insigne.

Barna este colecționar de „pini” de peste tot din lume

„Sunt colecționar de insigne de la Hard Rock Cafe și fac schimburi, vând, cumpăr, în funcție de cum găsesc. Am câteva zeci de insigne de la Hard Rock Cafe”, a transmis Dan Barna, pentru DC NEWS. „Ca fapt divers, asta este. Sunt colecționar și peste tot pe unde călătoresc prin lume încerc să găsesc acolo restaurantul Hard Rock Cafe și să cumpăr «pinii» aceia care au pe ei orașul respectiv”.

Dan Barna nu dă importanță valorii monetare a insignelor pe care le colecționează. „Nu știu, sunt doar «pinii» aceia de la Hard Rock Cafe, nu colecționez insigne în general ca să am una valoroasă. Așa, nu le știu pe valori neapărat, probabil unele sunt mai rare, altele mai puțin rare. Am câteva zeci, dar nu-i una [mai specială]”, a explicat vicepremierul. „Sunt unele haioase cu ursuleți... Mai am câteva din excursiile din Statele Unite. Am una mișto de la Edinburgh și mai sunt câteva din Hawai”.

Informația cu colecțiile de mii de euro nu este adevărată

Din mesajele postate pe Facebook reiese că Dan Barna a cumpărat colecții foarte scumpe de insigne, informație pe care premierul o neagă. „Nu, este o invenție a doamnei respective că a văzut de vânzare o colecție care costă 5.000-6.000. Am zis că nu are cum să coste atât de mult o colecție de insigne, nu am avut niciodată intenția să cumpăr sau altceva. Nu are nicio legătură cu realitatea, nu am vrut să cumpăr, să iau zeci de insigne. Iau așa câte una, două. Vreau să le iau mai degrabă de unde călătoresc eu”, a conchis co-președintele USR-PLUS.