Acordul UE - Mercosur ar fi fost votat de România pe semnătura noului ministru al Economiei, Irineu Darău

Potrivit surselor Realitatea Plus, Irineu Darău, noul ministru al Economiei, care i-a luat locul lui Radu Miruță, este cel care ar fi semnat pentru Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur, fără a discuta în coaliția de guvernare această chestiune.

Reamintim că, săptămâna trecută, votul în numele țărilor din UE privind Acordul cu Mercosur a fost exprimat de reprezentanții permanenți ai statelor membre într-o procedură de vot în scris. Pentru aprobare nu a fost nevoie de unanimitate, ci de o majoritate calificată de cel puțin 15 țări din Uniunea Europeană și 65% din populația Uniunii Europene.

Anterior, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a spus că, „în absența unor garanții ferme din partea Comisiei Europene, Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur“.

Acesta a precizat că a trimis o interpelare în regim de urgență către Comisia Europeană și va avea mai multe întâlniri menite să îmbunătățească cel puțin anexa acordului. Potrivit europarlamentarului, vor fi definite procedurile de control, va exista o procedură clară privind clauza de salvgardare, în sensul în care și impactul indirect să poată fi evaluat corect și va exista un mecanism financiar compensatoriu dedicat fermierilor afectați, după modelul Brexit sau cel legat de Ucraina.

Îngrijorări privitoare la Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur au fost ridicate de europarlamentarii AUR, care au solicitat clarificări juridice privitoare la acesta. Aceștia au transmis o solicitare către președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și către președintele Consiliului European, António Costa, în care își exprimă îngrijorările urgente cu privire la legalitatea procedurală a raportatei semnări viitoare a Acordului UE-Mercosur.