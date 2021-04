Voturi ude, descoperite în 200 de saci la Sectorul 1. Bogdan Chirieac: "Ar fi o crimă. Mare pericol pentru democrația încă tânără"

Bogdan Chirieac a fost invitat duminică seara în emisiunea lui Ioan Korpos, în direct la România TV, unde a comentat situația privind renumărarea voturilor de la Primăria Sector 1, pentru alegerile locale.

Postul TV a relatat faptul că aproximativ 200 de saci cu voturi au fost descoperiți umezi, iar numărarea voturilor nu ar mai putea fi făcută.

”Putem bănui și am avut suspiciuni că a câștigat Dan Tudorache (n.r. alegerile locale de la Primăria Sector 1) cu un număr mai mare de voturi. De altfel ne-a anunțat în seara alegerilor că are peste 1000 de voturi. Doamna Armand furase startul și anunțase că a câștigat. Eu urmăresc cu încredere această renumărare a voturilor. Înțeleg că s-au numărat vreo 85% dintre sacii cu voturi și sunt oficial, mă rog, pe surse, 1500 de voturi în plus. Am auzit și eu că ar fi totuși vreo 3000 de voturi și aflu cu mare îngrijorare că ultimii 200 de saci cu voturi sunt umezi și nu mai pot fi renumărați. Ar fi în opinia mea o crimă, iar cei responsabili ar trebui să plătească pentru că am avea un caz extrem de grav și anume că nu mai contează cine votează, ci contează cine numără. Vom avea și alegeri prezidențiale, sunt importante și acestea pentru alegerea primarului, în care poate că a câștigat candidatul Ionescu, dar în funcție a fost numit candidatul Popescu și nu se mai poate face absolut nimic nici dacă dovedim că Ionescu a câștigat alegerile. Deci aici este o situație gravisimă, din punctul meu de vedere, cu un mare pericol pentru democrația încă tânără din țara noastră”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.