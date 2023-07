Vladimir Putin le recomandă militarilor săi să analizeze armele folosite de soldații ucraineni. "Ei bine, tehnologia modernă este modernă"

Rusia are propriul său echipament militar extrem de eficient, dar nu merită să renunțe la oportunitatea de a privi în interiorul armelor capturate în Ucraina, consideră președintele rus Vladimir Putin, Interfax.



"Există o expresie ca "inginerie inversă". Ei bine, să vedem, pentru că tehnologia modernă este modernă", a spus el într-un interviu acordat programului Moscova Kremlin Putin, al cărui fragment a fost postat pe canalul său de Telegram de către Pavel Zarubin.

După cum a remarcat președintele, "avem echipament militar și este foarte eficient". "Ei bine, să zicem, luați tancul T-90 Proryv. Cel mai bun tanc din lume! Fără nicio exagerare", a dat un exemplu acesta.



"Dar inamicul produce și echipamente moderne. Dacă există o oportunitate de a privi înăuntru și de a vedea dacă există ceva care poate fi folosit de noi, ei bine, de ce nu?", spuse preşedintele.

Putin spune că Rusia are dreptul la un răspuns în oglindă în cazul utilizării de muniții cu dispersie de către Ucraina

Rusia își rezervă dreptul la un răspuns în oglindă în cazul în care sunt folosite muniții cu dispersie împotriva sa, Moscova are suficient astfel de arsenal, a spus președintele rus Vladimir Putin.



"Vreau să spun că Rusia are o aprovizionare suficientă de diferite tipuri de muniții cu dispersie, de diferite tipuri. Până acum, nu am făcut asta, nu am folosit-o și nu am avut o astfel de nevoie", a spus el.

Președintele rus a adăugat: "Dar, desigur, dacă sunt folosite împotriva noastră, ne rezervăm dreptul de a oglindi acțiunile".



Comentând intenția SUA de a furniza muniții cu dispersie la Kiev, Putin a amintit că evaluarea unor astfel de muniții fusese dată anterior de administrația americană însăși prin gura angajaților săi.

Putin: Folosirea munițiilor cu dispersie a fost numită crimă





"Când folosirea munițiilor cu dispersie a fost numită crimă chiar de administrația americană. Cred că așa ar trebui tratată", a spus Putin.

Totodată, el a remarcat că "fac acest lucru nu dintr-o viață bună, ci pentru că au un deficit de muniție în general".



"Permiteți-mi să vă reamintesc că armata ucraineană cheltuiește până la 5-6 mii, să zicem, de obuze de calibru 155 pe zi, în timp ce Statele Unite produc 15 mii pe lună, nu au destule și Europa deja nu are destule. Dar nu au găsit nimic mai bun decât să propună utilizarea munițiilor cu dispersie", a spus președintele rus.



În același timp, șeful statului a subliniat că Rusia are "o aprovizionare suficientă de diferite tipuri de muniții cu dispersie".

