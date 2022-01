Violeta Vijulie, mesaj despre pisici după ce a fost eliberată de la ANFP

Violeta Vijulie a fost eliberată de premierul Nicolae Ciucă din funcția de președinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Ulterior, a lansat un apel pentru adopția celor două pisici de care a avut grijă cât timp a fost în funcție.

„Aceste două pisicuțe frumoase au fost cu mine la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cât am fost președinte. Acum le-am luat și le-am dus într-un birou de-al meu mai vechi în care nu stă nimeni și e și foarte mic. Mă duc eu să le hrănesc, dar nu au dragoste acolo. Au nevoie de o casă și părinți iubitori. Vă rog să mă ajutați să le găsesc adopție”,a scris, pe contul de Facebook, Violeta Vijulie.

„Unul e băiat, aprox. 5 ani, castrat. Cealaltă e fetiță, aprox. 1 an, sterilizată. Ambii sunt traumatizați pentru că eu i-am luat de pe stradă, i-am dus la doctor, unde i-a făcut bine pt că erau răciți, apoi i-a sterilizat. La ANFP nu s-au acomodat pentru că trecea prea multă lume prin birou. Inițial, eu am adus-o la ANFP pe fetița lor. Dar m-am gândit că pot să ii salvez și pe ei, am dus puiul acasă (unde am strâns deja 4 pisici) și am lăsat loc la ANFP pentru aceștia 2 care sunt mama și tatăl puiului care e la mine acasă alături de alte 3 pisici salvate tot de pe stradă”, a conchis Violeta Vijulie.

Contactată de DC News, Violeta Vijulie ne-a oferit opinia sa legată de plecarea de la ANFP.

„A apărut în Monitorul Oficial, am plecat. Și data trecută am făcut la fel, a apărut în Monitorul Oficial, am venit, a apărut în Monitorul Oficial am plecat, asta e politica”, a spus Vijulie. Întrebată dacă schimbarea sa este una politică, aceasta a negat cu vehemență. Continuarea declarațiilor, AICI!

Amintim că Violeta Vijulie a fost schimbată din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu Felix Cozma, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial.



Cele două decizii se referă la eliberarea din funcţie a Violetei Vijulie şi numirea lui Vasile Felix Cozma ca preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

