Video viral / Reacția unui câine la filmul Frozen

O tânără a postat pe TikTok un filmuleț cu câinele ei, în timp ce acesta urmărea filmul de Crăciun Frozen, din 2013. Patrupedul a devenit viral pe rețeaua de socializare.

În momentul în care Anna a început să cânte melodia "Do You Want To Build A Snowman?", câinele s-a apropiat de televizor, s-a așezat, a început să dea din coadă și a înclinat capul ciulindu-și urechile.

Iată imaginile:

