VIDEO înfiorător. Tânăr de 34 de ani, intubat 3 săptămâni din cauza COVID: Am crezut că o să mor în fiecare zi

Când a ajuns în spital, plămânii bărbatului erau afectați în proporție de 80%.

”“Am crezut că o să mor în fiecare zi”.

Afirmația tulburătoare îi aparține unui tânăr în vârstă de 34 de ani care, timp de aproape 3 săptămâni, a fost intubat în vreme ce se afla internat în Secția de Terapie Intesiva a spitalului nostru (Victor Babeș Timișoara n.r.). Tânărul, care nu este vaccinat, s-a infectat cu Sars-CoV 2 pe când se afla în vacanță în Italia. Câteva zile și-a administrat singur un tratament cu vitamine, iar când și-a dat seama că nu mai poate respira a venit la spital. Gradul de afectare pulmonară era în acel moment de 80 la sută. A fost necesară intubarea lui pentru a-l putea salva. Timișoreanul spune că nu s-a vaccinat pentru că nu a crezut că ar putea face vreodată o formă severă de COVID 19.

“Fiecare decide pentru viața lui, dar am văzut acum, pe propria piele, că e mai bine să te vaccinezi, decât să nu o faci și să ai o formă atât de gravă. E mai bine să te vaccinezi decât să îți pui viața în pericol”, mărturisește tânărul pacient aflat încă pe patul din Secția de Terapie Intensivă.

Datorită eforturilor colegilor de la ATI, a echipei condusă de dr. Mirela Porosnicu, care timp de 3 săptămâni a luptat continuu, tânărul a fost salvat. Vor trebui să treacă luni bune, însă, până când își va reveni în totalitate.” scris, pe Facebook, Spitalul Victor Babeș Timișoara.

”În 3 săptămâni, un om de 100 de kg ajunge aproape legumă”

”Am fost în concediu în Italia, m-am simțit rău în a treia zi, am simțit oboseală excesivă, am dormit, nu s-a remediat deloc. Am început un tratament cu vitamina C și antibiotic, săptămâna următoare m-am întors, dar am fost tot mai rău, iar joi n-am mai rezistat și a trebuit să vin la spital cu ultimele puteri, cu afectare pulmonară de 80%, mi-era greu să urc, mi-era greu să mă mișc, începusem să tușesc, nu mai aveam gust și miros, mi-am dat seama că-i COVID, aveam o oboseală generală și o tuse care te îneca excesiv, pur și simplu nu aveai aer, nu puteai să respiri, ceea ce te doboară, n-am putut nici măcar să deschid o sticlă de apă. (...) Am ajuns intubat și, statistic, știți că puțini din cei intubați mai și scapă. Deci... un caz fericit. Fiecare decide pentru viața lui, dar am văzut acum, pe propria piele că e mai bine să te vaccinezi și să nu faci o formă atât de gravă, pentru că am crezut că o să mor în fiecare zi. N-am considerat că voi face o formă atât de gravă încât să-mi pună viața în pericol și să fie atât de distrusă. Efectele sunt devastatoare, am trecut prin multe stări. (...) E extraordinar de urâtă boala asta. Fiecare face ce vrea cu viața lui, dar cred că e mai bine să te vaccinezi, să faci o formă ușoară decât să-ți pui viața în pericol în halul ăsta. În fiecare zi, eram tot mai rău. N-am crezut că o să mai scap, dar Dumnezeu a făcut o minune. În astea 3 săptămâni, se distruge musculatura și recuperarea medicală e dificilă. În 3 săptămâni, un om de 100 de kg ajunge aproape legumă. Nu pot să mă deplasez singur, probabil mai am nevoie de cel puțin o săptămână să mă pot deplasa.” a spus tânărul din Timișoara, în filmarea făcută publică de spital.

