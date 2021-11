VIDEO - Imagini dramatice la SJU Buzău. Pacienți COVID primesc oxigen în propriile mașini, în parcare. "Echivalentul unui război’’

La Spitalul Județean din Buzău nu mai sunt locuri pentru pacienții COVID, iar situația este una disperată. Unii bolnavi sunt tratați cu oxigen în mașinile personale. Alții sunt îngrijiți în ambulanțele parcate tot acolo. Sunt în total șapte ambulanțe, folosite ca o extensie a secției COVID. Realitatea Plus a difuzat un material în care a arătat drama pacienților infectați cu coronavirus care sunt tratați în curtea spitalului. Nu au nici măcar unde să se spele în toate aceste ore de așteptare.

,,Am ajuns oficial la 182 de paturi Covid și 17 la ATI și avem deja internați 242 de pacienți Covid’’, a declarat Claudiu Damian, managerul Spitalului Județean din Buzău.

Regretele pacienților nevaccinați

O femeie aștepta în propria mașină de mai bine de 24 de ore. A venit la spital cu mama sa după ce timp de o săptămână s-a tratat acasă cu vitamine și medicamente. Aceasta a mărturisit că a încercat de multe ori să o convingă să se vaccineze anti-COVID, însă fără rezultat.

,,Tratament n-am primit pentru că nu avem rezultatele la niciun fel de analiză. Eu am venit cu punga de tratamente, cu vitaminele mele pentru că o tratez de șase zile. A fost căpoasă, regretă că nu s-a vaccinat. La salvare am sunat de luni, de la ora 11.27, am așteptat 26 de ore, ne spuneau că nu au salvări’’, a spus femeia.

Un alt tânăr a mărturisit că stă în curtea spitalului de o zi și o noapte. A venit cu tatăl lui, care este contectat la tubul cu oxigen. Nici el nu e vaccinat. Ar fi amânat pentru că are diabet, dar tânărul recunoaște acum că a fost o greșeală.

,,Are saturația foarte mică. Are nevoie de tubul de oxigen. Cu el are 75 și fără are 50. Are diabet și am zis momentan nu, dar se pare ca am facut o greșeală’’, a mărturisit tânărul.

Medic: Pentru noi este echivalentul unui război, echivalentul unui dezastru, înțelegeți?

,,Sunt foarte mulți pacienți care vin zilnic cu afectare medie sau mare pulmonară. Oxigenarea fiind de 80, 83 și de abia cu oxigen ajung la 92, 93%.’’, a precizat managerul spitalului.

Imaginile din interiorul spitalui completează amploarea dezastrului din întregul sistem sanitar românesc. Bolnavii stau cu paturile lipite unul de celălalt.

,,De la gripa spaniolă nu s-a mai întâmplat așa ceva. Pentru noi este echivalentul unui război, echivalentul unui dezastru, înțelegeți?’’, a afirmat medic șef UPU.