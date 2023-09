Victor Ponta: Sunt foarte speriat. Îmi spun copiii mei unde se găsesc droguri... Nu se poate!

Victor Ponta a declarat, la RomâniaTV, că ”Am copiii adolescenți de la care aflu tot timpul - și țineți minte că v-am zis de multe ori - dom`ne, sunt foarte speriat ca părinte când aflu că în București, în zona cea mai bogată a Bucureștiului, cu școlile cele mai bogate (la fel se întâmplă la Cluj, la fel se întâmplă la Iași), îmi spun copiii mei unde se găsesc droguri, îmi spun copiii mei în ce școli sunt mutați copiii care consumă droguri... Zic, nu se poate! Statul ăla pe care eu îl cunosc și la care am lucrat era totuși puternic, prin Poliție, Servicii de Informații, Justiție, toată lumea... când se puneau pe cineva care făcea ceva rău... Slavă Domnului, nu am avut în România atentate teroriste, nu am avut mafioți care să se împuște pe străzi. S-a întâmplat la Arad și în continuare cred că e o pată pe obrazul sistemului, statului român, că un om e aruncat în aer, ca-n filme, și, după doi ani, habar n-avem cine l-a aruncat”.

Legat de spusele fostului premier, conform căruia drogurile ”circulă” prin cele mai bune școli și zone ale marilor orașe, amintim că, odată cu tragedia produsă de Vlad Pascu în 2 Mai, unde a ucis, într-un accident de mașină, doi tineri, au ieșit la iveală informații cu privire la modul în care acesta a căzut în dependența de droguri. Se pare că, pe lângă școlile cu elevi ce provin din familii înstărite, circulă dealeri de droguri, care, prima oară, le dau tinerilor vulnerabili și cu bani să încerce gratis, ”ca între prieteni”, până când aceștia devin dependenți și ajung ei să le ceară drogurile. Un fel de loverboy, în care la mijloc stau drogurile, nu ”iubirea”.

