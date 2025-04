Victor Ponta a dezvăluit cum a primit cetățenia sârbă: Am dat ordin și nu s-a inundat Belgradul. S-au inundat sate din România

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din luna mai, a dezvăluit că atunci când era premier a dat ordin să se deschidă barajele la Porţile de Fier pentru că Belgradul să nu fie inundat. A reușit să salveze capitala Serbiei, dar în schimb au fost inundate mai multe sate din România. Victor Ponta a spus că a făcut totul în aşa fel încât românii să nu se afle.

Fostul premier a făcut aceste mărturisiri atunci când a fost întrebat de jurnaliștii de la EVZ care a fost motivul pentru care a primit cetățenia sârbă.

"Mi-au dat-o că i-am ajutat cu o chestie extraordinară. În timpul inundațiilor am dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad", a răspuns Victor Ponta.

Victor Ponta: Am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să deschidă barajele la Porţile de Fier: "pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa".

Precizăm că Victor Ponta a fost consilierul onorific al președintelui sârb Aleksandar Vucic. Potrivit presei de la Belgrad, el a primit cetățenia sârbă în anul 2018.

