Vaccinul Moderna anti Covid-19 continuă să prezinte niveluri mari de anticorpi la 6 luni după administrare

Vaccinul anti Covid-19 Moderna prezintă niveluri solide de anticorpi la șase luni, potrivit unei scrisori de cercetare publicată marți în The New England Journal of Medicine, scrie CNN.

Specialiștii spun însă că este de așteptat ca protecția împotriva virusului să dureze mai mult de șase luni, dar este nevoie însă de mai multe studii clinice. Compania continuă să studieze acest lucru.

Cu această cercetare, folosind trei teste distincte care caută anticorpi, oamenii de știință au descoperit că activitatea anticorpilor de protecție a rămas ridicată la toate grupele de vârstă ale celor 33 de adulți implicați în acest studiu incipient.

Adulții mai tineri păreau să aibă niveluri mai mari de anticorpi comparativ cu grupurile mai în vârstă. Oamenii de știință vor continua să monitorizeze acești adulți pentru a vedea cât durează protecția. Ei vor determina, de asemenea, dacă o doză de rapel va prelungi durata împotriva variantelor virale emergente.