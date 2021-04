Vaccinare, idei pentru Ioana Mihăilă numai bune de pus în aplicare dacă nu-l supără pe Cioloș / VIDEO

Din multitudinea de remixuri celebre pe rețelele de socializare și YouTube, am selectat parodiile cel mai bine realizate și cu versurile cele mai interesante.

„My Shot”, postată de Mount Sinai Health System

„My Shot” este un titlu cu mai multe înțelesuri. În primul rând înseamnă „șansa mea” și în al doilea rând înseamnă „vaccinarea mea”. Artistul spune că este „șansa” sa la vaccinare și că nu o va rata. „Am visat la ziua în care o să avem un vaccin”, spune artistul hip-hop care cântă melodia, comparând ulterior campania de vaccinare împotriva Covid-19 cu „aselanizarea pe Lună a generației noastre”.

Gimme Gimme Gimme (A Vaccine Appointment) - A Sour Pickles Music Parody

În această parodie, Sour Pickles se folosesc de hitul lui Cher, „Gimme! Gimme! Gimme!”. De această dată, se cere „Dați-mi un vaccin”. „Campăm în fața spitalului, cu inima în pioneze, sperând că cineva nu vine și îi iau locul”, cântă artistul.

Parodie după „Stayin' Alive”

„Stain' Alive”, cântată de Bee Gees, a făcut senzație de la lansarea în anii 1970, iar acum artiștii se folosesc de melodie cu un alt sens. Sintagma „Să rămâi în viață” este de această dată aplicată pandemiei. „Pot să-mi dau seama după cum tușești, este Covid-19, nu e vreme de taclale. Vaccinurile sunt pe piață, acum oricând vrei poți să vii să te programezi”, se cântă în piesă. „Fie că e Moderna, fie că este Pfizer, rămânem în viață”, mai transmit artiștii, iar celebrul „Ah, Ha, Ha, Ha”, este înlocuit cu „vaccin”.

„Vaccin”, parodie după „Jolene”

Dolly Parton s-a vaccinat împotriva Covid-19 și a fredonat „Jolene” în momentul imunizării, însă un alt cântăreț i-a luat-o înainte și a făcut o parodie după celebra piesă country. „Vaccin, vaccin, vaccin, vaaaccin! Te rog, imunizează-te cât de repede poți!”, se cântă în piesă.

„Girl on Pfizer” de Chris Mann

În loc de „This girl is on fire”, Chris Mann cântă „This girl is on Pfizer”, amuzând ascultătorii. „După Pfizer, gata cu gelul antibacterian”, mai spune el în piesă.

Așa că Ioana Mihăilă are de unde se inspira dacă vrea să lasă epilarea și să se apuce de campania de vaccinare. Desigur, dacă nu-l supără pe Dacian Cioloș care nu iubește vaccinarea.