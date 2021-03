Următoarele două luni, CRUCIALE pentru România. Dr. Alexandru Rafila, despre tulpina africană: Sper să nu fie așa!

Tulpina britanică se răspândește cu repeziciune în România, în plus există și transmitere comunitară în privința mutației sud-africane. Medicul Alexandru Radila, reprezentantul României la OMS, a spus dacă există motiv de îngrijorare.

"Situația nu este îngrijorătoare în România, a fost izolată în țara noastră, reflectă, de fapt, o evoluție naturală pe care nu putem să o evităm, dar putem încerca să o controlăm, pentru că această tulpină din Africa de Sud are aceeași contagiozitate ridicată precum cea britanică, iar în ceea ce privește protecția pe care o oferă vaccinurile încă este în studiu, iar răspunsul imuno-protector după vaccinare s-ar putea să nu fie la fel de eficient. Există cu siguranță o anumită eficiență, dar rămâne de văzut dacă este similară cu tulpina clasică sau discutăm despre un răspuns mai redus.", a spus Rafila, sâmbătă, 6 martie, la Antena 3.

Ce urmează în următoarele două luni

"Cred că va continua să crească numărul de îmbolnăviri, în perioada următoare, nu știu dacă în două luni, sper să nu fie așa, ci să se stabilizeze creșterile, având în vedere că și vaccinarea se extinde. În următoarele două luni, dacă lucrurile vor merge așa cum trebuie, sper ca încă două milioane de români să se vaccineze cu ambele doze de vaccin și încă vreo două milioane cu prima doză. Atunci sigur am putea să credem că situația poate fi ținută sub control, mai ales că lumea deja știe ce are de făcut.", a precizat medicul.