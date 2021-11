Unitățile de învățământ din București cu cele mai mari rate de imunizare: Am înțeles importanța vaccinării

Din cele 419 unități de învățământ publice, din București, Grădinița 111, din sectorul 6, este singura care are un grad maxim de vaccinare în rândul personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Vorbim despre 32 de angajați, dintre care 19 sunt educatoare.



Cu toții sunt vaccinați in prima parte a campaniei, astfel ca unii dintre ei au deja făcută si doza 3. Grădinița se afla pe strada Sibiu nr.8 si are zece grupe.



Pe locul doi, în topul vaccinării împotriva Covid-19 se află Liceul "Mircea Eliade", iar pe trei, Grădinița 41, cu 90% grad de vaccinare. Aici, sunt încadrate 44 de persoane, dintre care 22 sunt educatoare. Iar doua sunt nevaccinate, o educatoare și o îngrijitoare, din cauza unor probleme de sănătate.



Unitatea de învățământ se află pe strada Constantin Titel Petrescu nr. 12 și are formate 13 grupe de preșcolari.



"Am înțeles importanța vaccinării și astfel am ajuns să avem o rată atât de mare de vaccinare. Lucrăm cu copiii, îi luam in brațe, nu putem să-i ținem la distanță de noi", a precizat Nicoleta Mihalcea, directorul Grădiniței 41.



Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" ocupa poziția patru, cu 86, 21% grad de vaccinare in rândul salariaților.

Sorin Cîmpeanu anunță câți elevi se întorc la școală de luni

În București, 70% din școli au rata de vaccinare peste 60%, datele urmând să fie actualizate vineri.

„Sunt convins că în această săptămână s-au adăugat suficient de mulți colegi vaccinați încât să spunem că în București avem peste 70% rata de vaccinare. Erau 441 de școli și grădinițe vinerea trecută, publice și private, care aveau o rată de vaccinare mai mare de 60%”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, rata de vaccinare este cea mai mare în rândul liceelor, apoi urmează grădinițele și pe ultimul loc sunt școlile gimnaziale.

Întrebat dacă școlile care au rata de vaccinare peste 60% pot rămâne în online, ministrul interimar a răspuns: „da, există posibilitatea de a rămâne online pe baza unei solicitări făcute de Consiliul de Administrație”.

În ceea ce privește numărul estimativ al copiilor care s-ar putea întoarce de luni la ore, Cîmpeanu a spus că este vorba despre 1.800.000 de copii din 2.930.000, privat și public.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că vineri toate consiliile de administrație din școli și grădinițe se vor întruni pentru a stabili dacă unitățile se pot deschide, în funcție de pragul de vaccinare care urmează să fie anunțat de autorități (citește continuarea AICI).