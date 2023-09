Un turist german a stricat celebrul monument Fântâna lui Neptun din Florența pentru un... selfie

Fântâna lui Neptun, care a fost complet restaurată în 2018, a fost construită în secolul al 16-lea pentru a a celebra căsătoria unui membru al Casei Medici cu o Arhiducesă a Austriei.

Înregistrări video și o imagine cu fața blurată a turistului, ambele postate de primar pe rețeaua socială X, fosta Twitter, par să-l arate pe turist în timp ce se urcă pe monumentul istoric din inima orașului italian.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI