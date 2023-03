Ultimul gest puternic al lui Ion Iliescu, dezvăluit de Cozmin Gușă: Cum a ”deturnat” alegerile anticipate. Întâlnirea cu Adrian Năstase

În perioada 2001-2003, Cozmin Gușă a fost secretar general al PSD. În emisiunea Deferiți Mass Media, fostul secretar general al PSD a vorbit despre jocurile de culise din interiorul PSD, din acea perioadă, referitoare la episodul în care se pregăteau o serie de alegeri anticipate parlamentare orchestrate de Adrian Năstase care l-ar fi defavorizat pe președintele Ion Iliescu.



”Năstase m-a sunat și mi-a zis: Să vii neapărat mai repede că trebuie să luăm o decizie foarte importantă. Trebuie să discutăm cu ăștia din delegația permanentă. Am zis: Bună idee, dar ai vorbit cu Iliescu? La care el a zis: Lasă că Iliescu o să accepte, ce să facem. Zic: Vezi că e greu dacă nu vorbești, dar hai să ne organizăm să votăm în delegația permanentă. El nu a vorbit cu Iliescu pentru că dorea să își impună forța, de fapt unul dintre scopurile politice, scuzabile, ale oricărui lider, era să îi elimine din structura de parlamentari pe oamenii lui Iliescu. Acolo erau oamenii lui Năstase, majoritari, în 2001, intrați în Parlament, și fidelii lui Iliescu. Ne-am dus la partid unde am făcut muncă de lămurire cu toți... acolo era Sorin Oprescu, Văcăroiu, Georgescu... erau mai mulți care erau cu Iliescu. După aceea ne-am dus în ședința de delegație permanentă și eu am supus la vot decizia delegației de a face alegeri anticipate și am obținut unanimitate. Numai că după unanimitate, ăștia care erau ai lui Iliescu au început să facă ture și să îl sperie pe Iliescu că vin alegeri anticipate și că vor rămâne fără locuri pe liste, după ce au votat în delegația permanentă. (...) Alegerile erau anticipate doar la parlamentare, nu la prezidențiale. Iliescu mai avea 2 ani de mandat. Totul bine și frumos, iar apoi, la două zile, Adrian Năstase s-a dus la Ion Iliescu și legenda spune că Iliescu a fost foarte bine pregătit în alea două zile și îl aștepta pe Năstase cu un mare dosar pe care i l-a aruncat în față și i-a spus că nu îl interesează decizia delegației permanente și că nu e de acord cu alegerile anticipate, dar zice: Ia tu dosarul ăsta, analizează-l și vezi dacă-ți mai permiți apoi. Năstase s-a enervat, a luat dosarul și alegeri anticipate nu s-au mai făcut. Dosarul era prea greu”, a amintit Cozmin Gușă.

”Nu știu cât de adevărată e asta cu dosarul...” a reacționat analistul politic Bogdan Chirieac. ”A fost ultimul gest puternic al lui Ion Iliescu” a afirmat Cozmin Gușă. ”Iliescu are și el meritul incontestabil că nu s-a opus deloc în al treilea mandat, dimpotrivă, opțiunii Vest a României, clare, că totuși, împotriva opțiunii-vest a României, că totuși, admiterea în UE a făcut-o Guvernul Năstase, ca să știm despre ce vorbim, nu?” a continuat Bogdan Chirieac, spunând că gestul lui Ion Iliescu a fost condamnabil din cauza a ceea ce a urmat, respectiv Traian Băsescu.

