Tulpină românească de COVID. Carmen Dorobăț: Când contagiozitatea este mare, astfel de mutații apar

Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecţioase "Sf Parascheva" din Iaşi, a vorbit în direct la Antena 3 despre posibilitatea de apariție a unei noi tulpini Covid-19 la noi în țară.

Medicul susține că atunci când contagiozitatea este mare ”astfel de mutații apar”. Tocmai de aceea se trimit frecvent probe la Institutul Matei Balș din Capitală pentru a se efectua secvențiere.

”Mereu am trimis spre secvențiere tulpini de la pacienții de la Iași pentru că la laboratorul de la Institutul Matei Balș se adună din toată țara astfel de recolte și se poate ajunge la o eventuală concluzie. Ceea ce știm sigur este că tulpina Delta are un răsunet clinic mult mai zgomotos decât tulpina mamă. Această tulpină Delta Plus, care este tulpina la care apare o mutație, este acum în vizorul cercetătorilor din Regatul Unit pentru că vor să vadă dacă are un răsunet în special în ceea ce privește acoperirea vaccinală. În același stadiu se află acea tulpină Mu despre care am mai vorbit, în Statele Unite, unde cercetătorii o țin sub lupă pentru că este un punct esențial în a pune din timp în evidență o tulpină care a dovedit rezistență la vaccinurile care acum se utilizează la nivel mondial. (...) Variantele pot apare în orice moment. Atunci când contagiozitatea este mare, astfel de mutații apar. Deja am învățat din istoria virusurilor că există mutați care rezistă în timp și care vor deveni dominante și mutații care nu rezistă în timp. Este foarte important să cercetăm ce se întâmplă în arealul nostru geografic. Institutul Matei Balș se ocupă cu această secvențiere, adică punerea în evidență a modificărilor de structură la nivelul unei anumite tulpini”, a declarat Carmen Dorobăț.

Și Nelu Tătaru a vorbit despre o nouă tulpină

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni seară, la Realitatea Plus, că în acest moment suspiciunile legate de apariția unei eventuale mutații COVID în România sunt în curs de verificare în laboratoare. Aceasta a fost observată mai ales în zona Moldovei, fiind extrem de virulentă și cu manifestări grave.

