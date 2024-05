”Reunire regală”. Membrii trupei ABBA, onorați cu ordinul Vasa la 50 de ani de la câștigarea Eurovision

Carl al XVI-lea Gustaf, regele Suediei, le-a înmânat membrilor trupei ABBA ordinul regal Vasa, o premieră în ultimele cinci decenii, transmite AFP, scrie Agerpres.

În cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Regal din Stockholm, regele Carl al XVI-lea Gustaf a înmânat distincția celor patru membri ai formației (Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus și Anni-Frid Lyngstad), care s-au reunit - un eveniment rar - pentru această ocazie.

Celebri pentru hiturile internaționale ca ”Mamma Mia” (1975), ”Dancing Queen” (1976) și ”The Winner Takes It All” (1980), cei patru artiști au fost premiați pentru ”realizările lor remarcabile în muzica suedeză și internațională”.

Cu un stil unic și melodii molipsitoare, cei patru membri ai ABBA (inițialele lor) au personificat anii disco până la despărțirea lor în 1982.



Producția lor prolifică, cu opt albume lansate în tot atâția ani activi, și accesibilitatea lor le-au conferit un loc special în panteonul muzicii suedeze.

