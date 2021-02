Tily Niculae, REPLICĂ pentru Dragoș Bucur: NU pot să TAC! Din spatele tastaturii toți suntem ZMEI!

Tily Niculae a comentat reacția lui Dragoș Bucur în ceea ce privește vaccinul COVID-19 și purtarea măștii. Aceasta a spus în direct "La Măruță" că "pot să înțeleg cu vaccinul, îți asumi până la urmă, e corpul tău, dar nu trebuie să îți asumi și că ai putea să îi îmbolnăvești pe alții".

"Din spatele tastaturii toți suntem zmei. Am fost plecată în Egipt și am militat foarte mult pentru nedeschiderea școlilor. Dacă le deschidem fără să avem o direcție, apoi le închidem la loc. Am înțeles greul prin care am trecut cu toții. Viața trebuie să continue. Nu mi s-a întâmplat să am parte de hate, pe de altă parte, eu nu pot să tac.

Am cerut ajutorul unor specialiști, degeaba avem de toate, dar suntem praf aici și aici (n.r. la minte și în suflet). Eu nu trăiesc din like-uri și comentarii. Copilul nostru nu este la o școala de stat. Acolo sunt niște reguli foarte stricte. Am militat și pentru ziua de 1 iunie liberă", a completat actrița.

