Teodosie, o nouă teorie anti-COVID-19: Noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtășanie

ÎPS Teodosie este de părere că ”cel mai bun vaccin” anti-Covid-19 este ”Sfânta Împărtășanie”.

”Noi avem o anumită autonomie, noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtășanie, care s-a dovedit de-a lungul veacurilor. Hristos este doctorul fără cusur! Singurul doctor care vindecă orice boală, care învie din morți! Ce doctor a mai înviat din morți? De aceea avem niște argumente obiective și foarte solide. (...)

Preoții, ”scutiți” de boală!?

Preoții nu sunt scutiți! Orice om are păcate, și eu am păcate! Dar, în momentul în care ne spovedim și ne împărtășim, îl avem pe Hristos în noi! Hristos nu ne lasă să ne îmbolnăvim, împărtășindu-ne zilnic și de aceea am recomandat preoților să facă liturghie zilnic și călugărilor mai ales. Și acesta este argumentul. La noi, în fiecare zi este Sfânta Liturghie la toate bisericile și la toate mănăstirile. (...) Și vaccinații și nevaccinații se infectează. Atunci care e rostul pașaportului sau al certificatului verde, sau cum se numește? Nu găsim nicio logică! Se plâng atâția oameni că le-au murit cei ce s-au vaccinat. De aceea, dacă și vaccinații se infectează, cred că nu trebuie să fie impus, pentru că nu trebuie să fie o măsură obiectivă și fiecare are probleme de conștiință!”, a declarat ÎPS Teodosie la Antena 3.

În cadrul intervenției televizate, ÎPS Teodosie a susținut că va merge la înmormântarea unui preot care a decedat la 50 de ani din cauza COVID-19.

„Nu slujea zilnic. Cine slujește zilnic are un mare ajutor. Și în această perioadă de trei săptămâni, chiar dacă a început postul de trei zile, eu am dat o circulară și la mine în arhiepiscopie se slujește zilnic la fiecare biserică și mănăstire. La mine nu a murit decât un singur preot, în eparhia mea”, a mai spus ÎPS Teodosie.

ÎPS Teodosie își bazează teoriile halucinante pe... ”specialiștii NASA”

ÎPS Teodosie a reacționat recent și cu privire la propunerea ca slujbele religioase să se desfășoare doar cu obligativitatea ca cei care participă să aibă Certificat verde.

