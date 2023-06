SUA şi China vor să îşi "stabilizeze" relaţiile, spune Antony Blinken. "Am căzut de acord"

Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a declarat luni la Beijing că a constatat cu liderii chinezi necesitatea "stabilizării" relaţiilor dintre cele două ţări, rămânând în acelaşi timp "lucizi" în privinţa dezacordurilor bilaterale profunde, relatează Agerpres, citând AFP.



"La fiecare întâlnire, am subliniat că a avea contacte directe şi o comunicare susţinută la cel mai înalt nivel este cea mai bună modalitate de a trata în mod responsabil diferenţele şi de a ne asigura că concurenţa nu escaladează în conflict", le-a declarat Blinken jurnaliştilor după două zile de discuţii.



"Am auzit acelaşi lucru din partea omologilor mei chinezi. Am căzut de acord asupra necesităţii de a ne stabiliza relaţiile", a afirmat el într-o conferinţă de presă.

Statele Unite au pus în aplicare mai multe măsuri pentru a restricţiona accesul companiilor chineze la anumite tehnologii americane sau pentru a complica fabricarea de semiconductori avansaţi, din cauza preocupărilor legate de securitate, Însă Washingtonul nu încearcă să "oprească" dezvoltarea economică a Chinei, a dat asigurări secretarul de stat american.

China, cel mai mare potenţial adversar al SUA





Antony Blinken a mai spus că SUA rămân "conştiente de provocarea" reprezentată de China, pe care administraţia preşedintelui Joe Biden o consideră cel mai mare potenţial adversar al SUA.



"Nu ne facem iluzii cu privire la provocările gestionării acestei relaţii. Există multe probleme asupra cărora suntem în dezacord profund, chiar vehement", a subliniat Blinken.



Problema Taiwanului rămâne astfel unul dintre principalele puncte de blocaj în relaţiile bilaterale, deoarece Beijingul acuză Washingtonul că îşi consolidează relaţiile cu insula, revendicată de China, încălcând angajamentele lor anterioare. Totuși, Antony Blinken a declarat luni presei că Statele Unite nu susţin independenţa Taiwanului.



"În acelaşi timp, noi, ca mulţi alţii, suntem profund îngrijoraţi de unele dintre provocările efectuate de China în ultimii ani, începând cu 2016", în Strâmtoarea Taiwan, a spus şeful diplomaţiei americane.

Blinken: Am primit asigurări din partea Chinei că nu oferă şi nu va oferi ajutor letal Rusiei





Blinken a mai declarat că SUA se aşteaptă la noi vizite ale unor oficial americani de rang înalt la Beijing în următoarele săptămâni, potrivit Reuters.



În acelaşi timp, seceratrul de stat a spus că Beijingul şi-a reînnoit promisiunea de a nu trimite arme Rusiei pentru războiul acesteia din Ucraina.



"Noi, împreună cu alte ţări, am primit asigurări din partea Chinei că nu oferă şi nu va oferi ajutor letal Rusiei pentru a fi folosit în Ucraina", a declarat el.

