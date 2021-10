Spitalele gem de bolnavi de Covid-19 nevaccinați. Mircea Badea: Obligația morală a unui medic este față de ăla care i-a ascultat

O parte dintre ei, de pe patul de spital, deși înainte erau anti-vaccin Covid-19, acum mulțumeau medicilor că au avut grijă de ei, că i-au salvat și îndemnau populația să creadă în știință și să meargă să se vaccineze. În prezent, deși există vaccin peste tot, secțiile de terapie intensivă nu mai fac față pacienților în stare gravă. Medicii trebuie să aleagă între pacienți pentru că nu mai este loc pentru toată lumea în spital. Situația este diferită față de anul trecut când la fel, spitalele erau pline de oameni, dar acum avem vaccin. Și fiecare trebuie să-și asume decizia dacă se vaccinează sau nu.

Antena 3 a difuzat miercuri imagini dintr-un spital din Timișoara unde medicii abia fac față situației pandemice și aleg cine să trăiască și cine nu. Frustrarea lor este cu atât mai mare cu cât acum românii au la îndemână vaccin și nu îl folosesc.

Mircea Badea a comentat acest subiect.

”Imaginile sunt crâncene, dar eu am zero empatie pentru că acum este o alegere: te vaccinezi sau nu. Nu e ca și când îți cade un meteorit în cap. Dacă îți cade un meteorit în cap, am empatie pentru tine. Când faci o alegere, oricare ar fi ea, asumă-ți-o. Nu este o dramă, este o alegere. Eu am empatie pentru drame. Cu toții facem alegeri. Ni le asumăm și cu asta basta”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

”Doctorii ne tot spun că vaccinul este sigur și eficient. Păi atunci, obligația ta morală ca medic este să ai grijă în primul rând de ăla care te-a ascultat și a crezut în tine. În acest moment, cine a vrut s-a vaccinat, cine nu a vrut nu s-a vaccinat. Este doar o treabă de voință și de alegere. Obligația morală a unui medic este față de ăla care i-a ascultat. Rezolvă-l întâi pe ăla care a ascultat ce ai zis și a făcut întocmai”, a mai spus realizatorul TV.

Mircea Badea, despre liderul protestelor anti-vaccin din Zalău, Erno Kovacs, în vârstă de 50 de ani, s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a ajuns la spital, iar acum susține vaccinarea și spune că îi pare rău pentru ceea ce a făcut înainte:

Apoi, Mircea Badea a postat un mesaj pe Facebook: ”Îmi cer scuze că nu l-am mângâiat pe cap pe un tare-n gura care o ardea militant anti-vaccinist și după aia schelălăia îndurare la terapie intensivă :)). Nu e problema mea cine se vaccinează și cine nu. Mă doare fix în cot. Mi se pare oribilă schelălăiala post decizie, oricare ar fi ea. Ești antivaccinist sau dimpotrivă? Mi se bârlare, doar nu mai schelălai atâta! Asumă-ți dracului decizia!”

Liderul protestelor anti-vaccin din Zalău, Erno Kovacs, în vârstă de 50 de ani, s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a ajuns la spital, iar acum susține vaccinarea și spune că îi pare rău pentru ceea ce a făcut înainte. Era mega fan Diana Șoșoacă și se poza la proteste alături de ea.

După ce a făcut doar declarații mincinoase despre vaccin cum ar fi că duce la deces, infertilitate și alte inepții, acum, Diana Șoșoacă nu se consideră vinovată, nici măcar moral, că Erno Kovacs zace pe un pat de spital. Irineu Darău, parlamentar USR, i-a atras atenția că, poate, la un moment dat, într-o zi, va plăti pentru morțile persoanelor care nu s-au vaccinat din cauză că s-au luat după declarațiile unor astfel de politicieni.

”Nu am auzit niciodată de el, nu am vorbit niciodată cu el!”, a zis Diana Șoșoacă despre Erno Kovacs deși imaginea în care apar împreună o contrazice. După ce a văzut că bărbatul a ajuns la spital, parlamentara s-a sucit privind propriile sale declarații: ”Păi... în primul rând, eu nu am zis că nu există Covid. În al doilea rând, nu i-am zis dacă să se vaccineze sau nu. Dumnealui zice că regretă că nu s-a vaccinat. Să ne spună cine l-a oprit să se vaccineze. Noi am militat pentru dreptul de a alege între a te vaccina sau nu”. Apoi, Diana Șoșoacă a spus că ”nici nu știm ce efecte ar fi putut să aibă acest domn dacă se vaccina”.

Irineu Darău, parlamentar USR, a intervenit și a zis: ”Ați spus mereu că vaccinarea ucide, că dă sterilitate pe trei generații, că prin vaccinul cu ARNm se pot exploata rețelele 5G. Sunt lucruri absolut iresponsabile pe care le-ați afirmat cu repetiție. Nu vă puteți dezice de aceste vorbe și de impactul lor asupra oamenilor”.

”Am zis eu că mă dezic?!”, a spus Șoșoacă.

”Vă garantez că, în anii următori, veți deconta aceste declarații pentru că duc la morți!”, a spus Irineu Darău.

”Unde scrie că eu mă cunoșteam cu Erno Kovacs?! Cine vrea să se vaccineze n-are decât, dar să se știe că pot apărea efecte adverse. Cine răspunde pentru efectele adverse provocate de vaccin?”, a mai zis Diana Șoșoacă într-un delir greu de oprit, în direct, la Realitatea Plus în emisiunea lui Laurențiu Botin.

Până la urmă, Diana Șoșoacă s-a eschivat schimbând subiectul.

”Ați sărit la alt subiect, asumați-vă responsabilitatea pentru ce spuneți... De câți morți mai este nevoie pentru ca dumneavoastră să vă schimbați linia de mesaj?! Este o linie cinică! Nu are nicio legătură cu sănătatea publică!”, a adăugat Irineu Darău.

Până ieri, 6 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.148.983 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până ieri, 38.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 05.10.2021 (10:00) – 06.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 331 de decese (177 bărbați și 154 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Decese în rândul copiilor și tinerilor

Dintre cele 331 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 2 la categoria de vârstă 10-19 ani, 3 la categoria de vârstă 20-29 ani, 5 la categoria de vârstă 30-39 ani, 11 la categoria de vârstă 40-49 ani, 32 la categoria de vârstă 50-59 ani, 76 la categoria de vârstă 60-69 ani, 110 la categoria de vârstă 70-79 ani și 91 la categoria de vârstă peste 80 ani.

202 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 14 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 15 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Decesul raportat la grupa de vârstă 0-9 ani este al unui pacient de sex masculin din județul Suceava, cu vârsta sub un an, care prezenta comorbidități.



Decesele de la categoria de vârstă 10-19 ani sunt ale unui pacient de sex masculin din județul Ialomița, în vârstă de 18 ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități, respectiv un pacient de sex masculin din județul Harghita, în vârstă de 19 ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități.

Cele 3 decese înregistrate la grupa de vârstă 20-29:



Un pacient de sex masculin, în vârstă de 20 de ani, din Caraș-Severin, nevaccinat, care prezenta comorbidități.



Un pacient de sex masculin, în vârstă de 24 de ani, din județul Vâlcea, nevaccinat, care nu prezenta comorbidități.



Un pacient de sex masculin, în vârstă de 23 de ani, din județul Bihor, nevaccinat, care nu prezenta comorbidități.

Sunt raportate 3 decese anterioare intervalului de referință, produse în luna septembrie, ale unor pacienți din Municipiul București. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 328 de decese.

Din totalul de 331 de pacienți decedați, 303 erau nevaccinați și 28 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 48 și 90 de ani și prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.569. Dintre acestea, 1.513 sunt internate la ATI.