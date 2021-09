Spitalele din București, aproape copleșite din cauza COVID-19. Ioana Mihăilă: Pacienții vor fi preluați la alte spitale

Într-o conferință de presă susținută după ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă a vorbit despre stadiul în care se află spitalele din București din cauza pacienților cu coronavirus internați la terapie intensivă:

„Mult din secțiile de terapie intensivă din București sunt pline și ieri am avut discuții cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică București, am identificat împreună cu Direcția Asistență medicală spitale care au preluat în valul 3 pacienți, atunci când secțiile au fost pline și am contactat managerii acestor spitale pentru a le solicita creșterea numărului de paturi pentru pacienții COVID-19 cât de repede posibil.

Cel mai probabil vor fi preluați la Spitalul Elias, aici există secțiile disponibile și am vorbit cu reprezentanții DSU pentru a detașa cât mai repede medici, acolo problema e de personal, mai există Spitalul Sfântul Pantelimon, care poate să-și ajusteze rapid circuitele pentru a prelua pacienți COVID-19, Spitalul Floreasca și, de asemenea, începem discuțiile cu spitalele de Pediatrie, Victor Gomoiu de exemplu, pentru a putea prelua pacienții pediatrici“, a declarat, în conferința de presă, Ioana Mihăilă.

Când vor face românii doza trei de vaccin. Persoanele cu anumite boli sunt pe listă. Gheorghiță vine cu răspunsuri

Administrarea celei de-a treia doze va începe cu persoanele din categorii vulnerabile, urmând ca apoi să fie eligibili și cei din alte categorii.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din România, a făcut, marți, următoarele precizări despre doza trei, care ar fi indicată pentru „persoanele vulnerabile, vârstnice, persoanele care se află în evidență cu afecțiuni cronice”.

„După ce vom avea recomandările necesare, vom putea organiza și în România cele două tipuri de abordare. Repet: o doză suplimentară în cadrul schemei inițiale de vaccinare pentru persoanele imunodeprimate - și aici urmează să definim cu ajutorul comisiilor de specialitate din Ministerul Sănătății care sunt acele categorii de afecțiuni care au indicație de a primi trei doze de vaccin - și rapelul la cel puțin șase luni pentru aceleași categorii de persoane, la care se include, evident, și restul populației”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

„Pentru luna octombrie, la început de lună, ne propunem să demarăm și în România această etapă, cu condiția să avem până la acel moment toate etapele premergătoare legate de recomandările internaționale”, a mai spus Valeriu Gheorghiță (citește AICI).