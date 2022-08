”Colcăie șobolanii în Brașov” - Coliban spune că e atentat. De Mezzo: Sunteți lux, să vedeți la Sectorul 1, șobolanii mănâncă pisicile - Video

O filmare ajunsă pe rețelele sociale în care un șobolan este filmat în timp ce traversează o stradă din centrul istoric al Brașovului a ajuns motiv de dispută politică (Vezi video AICI). Un consilier local PSD a condamnat administrația locală pentru înmulțirea rozătoarelor.

"În plin sezon turistic, în plin centrul oraşului, colcăie şobolanii. Faptul că şobolanii se plimbă nestingheriţi pe străzile Braşovului ar trebui să ne îngrijoreze. Nu este vorba de nişte animăluţe inofensive, ci de unele care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică" a scris pe Facebook consilierul local PSD, Alexandra Crivineanu.

În replică, Mihai Orleanu, preşedinte al Centrului de Ecologie Montană și membru USR, i-a transmis colegului ce beneficii aduc șobolanii ecosistemului: "Te invit la Paris, la Koln, la Madrid sau la Moieciu de Sus să vezi cum trăiesc Rattus norvegicus".

Primarul Brașovului: Să faci dintr-o imagine cu un șoricel o campanie cum că în Brașov colcăie șobolanii este evident un atentat la imaginea Brașovului

Scandalul nu s-a oprit aici. Ulterior, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, primarului Brașovului, Allen Coliban, a acuzat PSD că ar încerca o campanie de denigrare a orașului.

"Mie îmi este foarte greu să înțeleg ce mână PSD Brașov la astfel de ieșiri publice de denigrare a orașului nostru pentru că faptele, realitatea, îi contrazic. Să faci dintr-o imagine cu un șoricel o campanie cum că în Brașov colcăie șobolanii este evident un atentat la imaginea Brașovului, la turismul Brașovului, la dezvoltarea Brașovului și e păcat că doar atât pot anumiți politicieni. Aceeași consilieri locali ne blochează proiecte care țin de a face școli noi, de a face cantină socială, de a proteja pădurile și de a face un parc natural. Atât pot ei, pot doar să denigreze și să mintă pentru că asta este o minciună, să pui o poză cu un șoricel și să dai zoom și să zici că Brașovul colcăie de șobolani. Minciuna asta nu prinde pentru că în fiecare zi avem mii de turiști la Brașov, avem un calendar de evenimente culturale, avem un feed back pe care îl primim de la oameni care este foarte bun, imaginea Brașovului este foarte bună.

Strict pe problema aceasta a serviciilor și a deratizării vă pot da și cifre. Am mărit cu 40% numărul de capcane pentru rozătoare amplasate în oraș. Avem 32.612 în această vară amplasate, am mărit numărul campaniilor de eradicare a răzătoarelor de la 2 la 3 pe an, ultima s-a încheiat acum, la începutul lunii august. Prin urmare, acestea sunt datele. Din punct de vedere al colectării deșeurilor, că au fost și poze din acestea, la câte o ghenă de gunoi făcută o poză că vai ce urât arată Brașovul. Vă spun, avem deja un proiect în implementare, suntem pionieri în zona de eco insule, de colectare selectivă, infrastructură în cartiere. Prin urmare, Brașovul, da, are problemele lui, că e un oraș mare, dar ne mândrim că reușim să le facem față cu brio și avem măsuri și soluții pentru fiecare dintre ele", a spus Allen Coliban.

Mario De Mezzo: Sunteți lux la Brașov, să vedeți la Sectorul 1

Ulterior, în discuție a intervenit și Mario De Mezzo, deputat PNL.

"Hai să o lămurim pe asta. Domnule primar, ăla e șobolan, domnule, nu e șoricel. Deci cine v-a învățat să faceți comunicarea asta, a greșit. V-a învățat aproape bine. Partea aia cu deratizarea, cu capcanele, aia e ok. Dacă veneați cu aia era bine, dacă veneați și spuneați: "Da, domnule, așa este, aveți dreptate, orice oraș mare mai are probleme. Și la noi mai sunt, domnule nu putem să îi mâncăm pe toți", da când vii să spui că ăla e șoricel, când ăla e șobolan... Nu puteți să faceți mișto de toți oamenii care se uită la TV și știu că ăla este șobolan. Ne insultați inteligența.", a spus Mario De Mezzo.

Apoi, Mario De Mezzo a recunoscut că problema de la Brașov nu poate fi comparată cu situația din Sectorul 1 al Capitalei, acolo unde chiar colcăie șobolanii.

"Sunt peste tot șobolani. Da` să vedeți la Sectorul 1. Domnul Coliban, dumneavoastră sunteți lux la Brașov, să vedeți la Sectorul 1. Domnule, la Sectorul 1 șobolanii mănâncă pisicile că sunt mai mari șobolanii decât pisicile, deci asta este treabă serioasă.", a spus Mario De Mezzo.

