Situație disperată la CNAS, spitalele rămân fără bani. Dumitru Costin (BNS): Încă 500 de angajați au plecat! ”Am comunicat Guvernului, toată lumea știe”

Angajaţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) vor sista din 12 noiembrie plăţile către spitale şi furnizorii de servicii, au informat, joi, reprezentanţii BNS.

Astăzi este a șaptea de protest pentru membrii Federației Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate, afiliată la Blocul Național Sindical.

"Începând cu data de 12 noiembrie 2023, angajaţii CNAS, membri ai Federaţiei Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate, afiliată Blocului Naţional Sindical, aflaţi în protest generalizat la nivel naţional pe perioadă nedeterminată, vor sista plăţile către spitale şi furnizorii de servicii", se arată într-o informare a BNS.

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a declarat la B1 TV: "Sperăm că liderii politici ai acestei țări vor înțelege să rezolve această problemă care, repet, nu impactează asupra deficitului. Resursele financiare există în bugetul Casei, aprobate odată cu restul bugetului instituției de către Parlamentul României, la începutul acestui an. Instituția se depopulează accelerat și din cauza salariilor mici, înghețate la nivelul lui 2018, riscă să intre în incapacitate funcțională. Gândiți-vă că doar în ultimele luni de zile, din iulie până când vorbim acum, au mai plecat încă 500. Din 4000 de angajați, câți erau în 2018, în momentul de față mai sunt 2500. În contextul acesta, toate activitățile au fost mutate de la cei care au plecat la cei care au rămas. Lucrează, fac ore suplimentare, se străduiesc, în ciuda lipsei de performanță a sistemului informatic și a multor probleme cu care se confruntă, să proceseze la timp documente, să verifice, să facă plăți. Am avut promisiuni în prima săptămână a lunii iulie că problema aceasta va fi rezolvată. Am ajuns la 1 noiembrie cu problema în continuare amânată, fără niciun fel de justificare oficială, și evident că răbdarea oamenilor a avut limite. Am comunicat înainte Guvernului, i-am informat cu ceea ce urmează să se întâmple, m-am străduit ca toți oamenii cu putere de decizie să știe, decizie la nivel de coaliție, PSD-PNL, am vorbit cu ambii lideri, am comunicat cu mai mulți miniștri, toată lumea știe. Însă, amână să ia o decizie. Întrebați dumneavoastră de ce împing sistemul CNAS în această situație disperată”.

