Semnalul dat de Kelemen Hunor cu privire la Ciucă

„Nicolae Ciucă este un militar excepțional, care a muncit și a fost în teatrele de război. Pe palierul politic e o problemă. Nu este foarte uzual, în ultima perioadă... În țările democratice niciun militar nu a condus guverne. (...) Avem o oarecare reținere, dar înțelegem propunerea PNL și dorința de a căuta o soluție rapidă, poate nu pe termen foarte lung, dar suntem deschiși la dialog”, a spus, joi, liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că va avea o discuție cu Nicolae Ciucă, dacă acesta va fi desemnat să formeze guvernul.

„Repet, nu avem o problemă cu persoana lui Nicolae Ciucă. Aici e un principiu că, în vremuri normale, nu prea sunt guvernele conduse de militari, fie și în retragere. Da, pot accepta în acest moment o astfel de soluție, că este o situație excepțională”, a mai spus Kelemen Hunor.

Cîțu, despre propunerea lui Ciucă pentru funcția de premier: E o propunere pe care eu am făcut-o

Președintele PNL, Florin Cîțu, susține că el l-a propus în Biroul Politic Național al partidului pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier.

„PNL astăzi a dat dovadă de responsabilitate și s-a prezentat la consultările cu președintele cu propunere de premier pentru a debloca criza politică, pentru a avea un Guvern. PNL l-a propus pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcția de premier într-un Guvern minoritar alături de partenerii de la UDMR”, a declarat joi Florin Cîțu.

„Este o propunere pe care eu am făcut-o in BPN pentru a debloca această criză politică. Este mai important să avem în acest moment un Guvern cu puteri depline. Eu am făcut propunerea care a fost aprobată de colegi cu unanimitate”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat de ce s-a produs o schimbare atât de bruscă, după ce PNL a anunțat în repetate rânduri că Florin Cîțu este propunerea partidului, președintele PNL a spus: „Nu este bruscă. Suntem într-o criză politică. Ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment”.

Acesta a mai spus că mizează pe responsabilitatea parlamentarilor pentru ca Guvernul să treacă.