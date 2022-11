Secretul pentru un ten perfect. Mirela Vescan: Grozav e faptul că-i a noastră, suntem obișnuiți cu ea, o recunoaște organismul ca pe un prieten de o viață

„Tenul are nevoie de îngrijire constantă, indiferent de vârstă sau sex și indiferent de anotimp. Căldura, razele soarelui, vântul, frigul, diferențele de temperatură, poluarea și radicalii liberi sunt doar câteva exemple de factori care agresează tenul-pielea.

Organismul nostru este protejat de piele, aceasta este cel mai mare organ pe care-l avem și avem tendința să nu conștientizăm acest fapt.

Dacă noi mâncăm ceva care nu este indicat se vede imediat pe piele, dacă organismul este febril știm asta pentru că pielea se încălzește, indiferent de cât de cald sau de frig este afară, prin funcția de termoreglare, pielea menține constantă temperatura corpului.

Dar toate acestea se știu deja, funcțiile pielii sunt multiple, eu vreau să povestesc aici despre necesitatea îngrijirii tenului, mai ales că avem la îndemână ingrediente valoroase și eficiente.

O mască aplicată pe ten o dată pe săptămână oferă tenului sănătate și un aspect frumos, suplu, strălucitor.

Ideea de mască aplicată pe față este simplă și la îndemâna tuturor și repet… indiferent de vârstă, sex, anotimp.

În principal măștile sunt de două feluri:

1) cele care se cumpără din comerț

2) cele pe care le facem singuri acasă

Măștile pe care le cumpărăm din comerț sunt bune și variate, pot avea consistența unei creme, pot fi filmogene (peel-of) sau și mai practice sunt șervețelele impregnate cu ingrediente active. Măștile pe care le facem singuri acasă sunt minunate, avem nevoie de fructe, legume sau ceaiuri pe care le asociem cu: argilă sau lapte praf sau polen sau drojdie de bere uscată.

Eu vreau astăzi să povestesc despre argilă, este bună, mineralizantă, la ”îndemână” și ce este grozav este faptul că este a noastră, suntem obișnuiți cu ea, cred că o recunoaște organismul ca pe un prieten de o viață.

Spun ”argila noastră” pentru că provine din munții Piatra Craiului și este selectată, tratată și ambalată la noi în țară.

Iată câteva motive pentru care ar trebui să aplicăm pe ten, săptămânal, o mască generoasă, cu argilă:

Este foarte ușor de folosit

Un plic are 20 de grame și costă cam 1,50 lei

Conține minerale benefice pielii printre care fier, mangan, potasiu, magneziu, cupru, calciu, zinc…

Poate fi aplicată pe orice tip de ten

Timp de preparare – aplicare – îndepărtare: 30 minute

Efectul se vede imediat și în timp, dacă măștile se aplică regulat, tenul arată din ce în ce mai bine

Eu folosesc argila Aslavital de foarte mulți ani și o recomand ca fiind cea mai bună din lume, mă bazez pe informații verificate

Cum folosim sau cu ce putem asocia un plic de argilă:

Cu ceai de albăstrele, combinația este revitalizantă, antirid

Cu ceai de cimbru, gălbenele, codița șoricelului, brusture și rozmarin, echilibrează tenul mixt, gras, seboreic și ajută enorm în perioada în care se tratează acneea

Cu suc sau piure din fructe românești: piersici, caise, pepene roșu, pepene galben, pere, struguri. Crește nivelul de hidratare al pielii, catifelează și calmează tenul

Cu suc de fructe exotice: kiwi și ananas – se obține ușor și rapid o masca pentru exfoliere enziamatică, porii pielii se eliberează de reziduuri

Cu suc de fructe exotice din familia citricelor: mandarine, portocale, grapefruit – tenul devine strălucitor, suplu

Cu piure de banană, avocado, jackfruit, kaki, fructe lici obținem o mască antirid, hrănitoare și emolientă

Cu suc de castravete obținem o mască foarte hidratantă

Cu suc de gutuie obținem o mască antiacnee; adăugăm și două aspirine pisate (aspirina merită un articol separat)

Argila se poate aplica în jurul ochilor doar dacă se mixează cu un ulei, putem alege ulei de argan, baobab, semințe de smochin, sâmburi de strugure, migdale dulci. Tratamentul este cam așa: se taie în două o dischetă din vată, se umezește discheta cu apă termală sau cu un ceai de albăstrele și după aceea se aplică pe toată suprafața lor mixtura de ulei cu puțină argilă. Uite așa obținem două comprese minunate pe care le aplicăm pe zona de sub ochi și ne așezăm să vizionăm un film bun. La un moment dat simțim cum dischetele sunt ușor uscate, le îndepărtăm și minune, pielea din zona cearcănelor este suplă, luminoasă, frumoasă

Cumpărăm și o mască pentru păr gras și adăugăm în ea un plic de argilă; se aplică această combinație pe părul proaspăt spălat și șters puțin cu prosopul. Se poate lăsa să acționeze 20-30 de minute după care se limpezește părul bine de tot. După 2-3 tratamente aplicate la 2-3 zile se văd rezultatele: părul are un aspect frumos, fără excese de sebuum.

Bineînțeles că eu am folosit argila și pentru machiaj

Prima dată a fost în urmă cu mai mulți ani (cam 20). Eram la Iași, la un Festival de modă și am avut doar câteva minute la dispoziție să transform machiajul manechinelor. Așa că am amestecat argilă cu apă minerală și am aplicat această mască direct peste machiajul existent deja, mai puțin pe zona ochilor, sprâncenelor și buzelor. A doua zi mi-au spus modelele că le-a făcut foarte bine machiajul, că au simțit pielea tenului fină și hidratată.

A doua oară am folosit argilă, hmmm, pentru mine, pentru o ședință foto. Am fost la Vulcanii Noroioși și ca să mă integrez în peisaj mi-am aplicat argilă pe față și pozele au ieșit frumoase. Ședința foto era pentru bijuteriile pe care le face prietena mea Thea Haimovitz (găsiți detalii despre ea, pe blogul Mirelei Vescan, rubrica VIP). Când Thea a publicat și cartea despre bijuterii, a vrut să fiu tot eu pe copertă și sunt pe copertă, cu tot cu argilă, doar pe zona gâtului. Am mixat argila cu fond de ten alb, fluid.

A 3-a oară am folosit argilă, asociată cu alte farduri, pentru actorii Teatrului Masca, pentru un proiect fabulos; toate proiectele lor sunt fabuloase, sunt fericită că uneori fac parte din ele.

La școală folosim argilă dacă avem proiecte speciale, dacă elevele vor să facă un make-up din categoria ”concept”. Am colorat argila și ne-am jucat cu ea, am lucrat măști venețiene și am creat personaje de basm. Articolul pe care l-am scris nu este sponsorizat, pur și simplu am povestit din experiența mea și da, iubesc și recomand argila”, a scris Mirela Vescan pe blogul său - mirelavescan.ro.

