„Schizofrenie“ cu pensiile, în PNRR. Budăi aruncă vina pe Predoiu cu semnarea PNRR, deși planul a fost produs de USR

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a explicat în urmă cu două zile cine este responsabil pentru pensiile românilor având în vedere că PNRR e condiționat de pensiile magistraților.

„Problema este în portofoliul ministerului Muncii, nu e problemă de guvernare în dreptul ministerului Justiţiei. Pensia magistratului este un element de statut al magistratului. Un magistrat nu poate fi independent dacă nu-i asiguri un drept la pensie corespunzător muncii lui şi interdicţiilor pe care le are în carieră. Statutul magistraţilor este protejat internaţional de două rezoluţii ONU, de acte internaţionale. Dacă vrei să ai o Justiţie independentă, trebuie să înţelegi că magistratului trebuie să-i creezi un statut aparte”, a spus Cătălin Predoiu la Aleph News.

„Sunt pensii mari la magistraţi, dar problema este de ce n-am fost noi, ca stat, capabili să asigurăm pensii mari şi pentru ceilalţi. Magistraţii cer o legislaţie care să oprească o depăşire a salariului în plată de către pensie. PNRR a fost un program prost gândit. În condiţiile PNRR există o adevărată schizofrenie cu privire la pensii: prima condiţie vorbeşte de contributivitate, ultima vorbeşte de asigurarea protecţiei constituţionale. Ministrul care nu era al PNL, care a scris PNRR, nu s-a consultat cu nimeni nici în Guvern. Problema ridică probleme de abuz politic clar. De ce ducem problema la pensiile magistraţilor, când principalele probleme trebuie să fie discutarea acestor condiţii? Le-am spus: prin mecanismul rule of law, ne recomandaţi sistemul în funcţiune, pe de altă parte avem această condiţie prin PNRR. Condiţia din PNRR este contradictorie cu altă condiţie din PNRR. Comisia Europeană ar trebui să ia notă de aceste discordanţe. Dacă te duci şi discuţi cu Comisia Europeană cu problemele pe masă, explici şi ai argumente, poţi să ai şi câştig de cauză”, a punctat Predoiu.

Marius Budăi aruncă vina pe guvernarea anterioară

Marius Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a fost întrebat cu privire la declarațiile ministrului Justiției. Acesta aruncă vina pe fostul guvern de dreapta, format din USR, care a gestionat Planul Național de Redresare și Reziliență, și Partidul Național Liberal.

„Cum ii raspundeti ministrului Predoiu?“, a fost întrebat Marius Budăi.

„Nu stiu daca trebuie sa ii răspund, eu pot sa spun că mă îngrijorează fuga de responsabilitate. Când erau în guvernul de dreapta și au semnat PNRR și au trimis PNRR și făceau din el un titlu de glorie, atunci se pare că era bine. Acum ne facem că nu mai știm ce am semnat atunci, nu știu la ce s-au gândit atunci, nu pot să-mi dau seama. Vorbim de creșterea pensiilor din sistemul public, da, clar! Știm că pensiile trebuie să crească în România. Când Partidul Social Democrat a fost la guvernare, a luptat pentru asta, amintiți-vă că atunci când am propus o majorare de 30% mi se cerea demisia! Acum e un limbaj dublu. Coaliția a luat decizia corectă, miniștrii să vină cu propuneri pentru că ce s-a asumat în PNRR să fie înfăptuit, pentru că în coaliție s-a discutat că Ministerul Muncii nu are dreptul constituțional să modifice statute care s-au adoptat prin legi speciale“, a replicat ministrul Muncii și Protecției Sociale.

„E un PNRR schizoid, cum spune Predoiu?“, a fost întrebat ministrul Muncii.

„Nu știu ce să vă zic. Mă îngrijorează fuga de responsabilitate, spuneai altceva când voiai să desființezi pensii speciale în 30 de zile, când doreai să iei voturi, dar când a fost să se semneze PNRR s-a plafonat plata cu pensiile din PIB pentru 50 de ani!“, a spus Marius Budăi.

„Predoiu vrea sa scape de responsabilitate! Care este pensia minimă decentă?“, a mai fost întrebat Marius Budăi.

„Până să răspund, vă spun că nu prea încap într-o frază plafonarea pensiilor cu faptul că spui că pensiile sunt mici! Eu am făcut greșeala și am aruncat o sumă pe care am considerat-o pensie minimă în România si am avut parte de comentarii, de ce așa mult sau așa puțin! Cred că pensiile și veniturile trebuie să crească, de asta avem nevoie de coeziune în coaliție, să putem continua cu echilibrul dintre măsurile sociale și economice care s-au dovedit un succes în 2022. S-au creat noi locuri de muncă și de aici practic avem și contribuții și tot ce ne trebuie să creștem pensiile. Eu am spus de multe ori ca existenta unui loc de muncă e cea mai buna protecție socială“

Ministrul Muncii a refuzat să dea o cifră pentru un venit minim decent, spunând că „tot timpul unii vor spune ca e prea puțin, alții prea mult și (...) sunt anumite experiențe din care trebuie să învățăm pe parcursul carierei noastre“

