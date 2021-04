Sara Onoriu, mărturii care îți dau fiori. Ce i-a spus Gabi Luncă înainte să moară. "Regret nespus că am trecut cu vederea"

"Eu chiar am mai întrebat-o de moarte și mama mereu îmi spunea că nu vrea să moară, că vrea să mai trăiască. În ultimele două luni, de abia acum realizez, de când ea a plecat la Domnul, în ultimele două luni mi-a zis de foarte multe ori, poate de 10 ori... Mi-a zis, stând pe pat: "Ai să vii aici, ai să te uiți aici, ai să vezi că nu sunt eu și ai să plângi". Nu am băgat de seamă. I-am spus să nu mai spună lucrurile astea.

De vreo două ori chiar a plâns și mă gândeam că poate are nevoie de mai multă atenție. De ce spune lucrurile astea? Regret nespus că am trecut cu vederea lucrurile astea. Poate aș fi putut să stau mai mult cu ea, dar mă liniștește gândul și eu nu mă pot învinui și nu învinuiesc nici boala asta, pentru că mă gândesc că așa a vrut Dumnezeu. Zilele noastre sunt scrise de Dumnezeu și atunci nici măcar o secundă nu ar mai fi putut să stea pe pământul ăsta. (...) Când mergeam la ea, mă uitam într-o oglindă care îmi plăcea mult. În ultimele două luni mi-a zis: "Ți-aș da-o, dar știi că mama nu vede prea bine și asta mă ajută. O folosesc eu acum și după aia o iei tu". Da așa mi-ai zis-o, de parcă în curând va fi a mea. Atunci nu am băgat de seamă.", a declarat Sara Onoriu la RealitateaPlus.

