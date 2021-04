Estera Onoriu, fiica artistei Gabi Luncă: Credea că există COVID-19, dar nu credea că se va atinge de ea. "Am văzut-o îngrijorată, tristă"

"Mama trăia cu mine. Nu m-am despărțit niciodată de ea. (...) Credea că există COVID-19, dar nu credea că se va atinge de ea. Se credea oarecum încercată de atâtea de multe probleme în viață, încât a zis că nu va veni și asta peste ea. Avem cunoscuți care au făcut boala. (...) Mama locuia cu noi. Am protejat-o. Nu știm cum s-a întâmplat, nu știm momentul infectării. Știu doar că duminică seara, pe 7 martie, am auzit-o tușind. Mama mai răcise o dată acum doi ani și făcuse imediat pneumonie. Atunci pe 7 martie am avut un deja vu, de atunci 2 ani. (...) Mama de la primul simptom a fost testată în două clinici diferite. Luni seara am avut rezultatul primului test.

Când i-am spus că este pozitiv s-a întristat. Am văzut-o îngrijorată, tristă. A doua zi când a ieșit și al doilea pozitiv, nu am avut curajul să îi spun. Nu am avut curajul. I-am spus că are gripă și a fost atât de fericită, ba chiar a cerut și mâncare. Miercuri deja eram la Matei Balș la spital, împreună cu fiul meu, care fusese și el testat pozitiv. (...) Acolo măicuța mea vreme de 6 ore la vârsta de 82 de ani a stat și a așteptat să i se facă analize și un CT. După ce avenit rezultatul, CT-ul a arătat o pneumonie virală. A primit un tratament, același pe care l-a primit și fiul meu de 24 de ani, un antiviral și un anticoagulant. A venit acasă și am monitorizat-o. (...) Prima zi nu a făcut febră. Abia a treia zi a făcut un pic de febră și am mers iar la spital. A stat acolo și după 4 ore a început să îi scadă saturația. Nu mâncase, nu băuse, așa că acolo s-a decis transferul mamei. Spitalul l-am ales noi, fiind sunați de niște cunoștințe. Ambulanța a transportat-o la spital. Acela a fost ultimul moment în care am mai vorbit cu mama așa, fără telefon.", a declarat Estera Onoriu la RealitateaPlus.

