Rotativa guvernamentală. Ciucă: ”Decizia în partid este să continuăm coaliţia şi cu Marcel Ciolacu pe scaunul de premier”. De ce ziua schimbării nu va fi 25 mai

"Este o chestiune de responsabilitate a noastră, a tuturor. Aici nu este vorba de Ciucă, de Marcel Ciolacu, nu este vorba nici de PSD, nici de PNL. Aici este vorba de România, este vorba de Guvernul României. Nu putem să ne permitem să ne jucăm cu stabilitatea ţării. Oamenii ne spun "rămâneţi în stabilitate, nu vă certaţi, ţineţi-ne uniţi!". S-au săturat de scandaluri şi de incertitudine. Am avut un acord politic de care ne-am ţinut aşa cum ne-am angajat de la început. Tot la fel se va petrece în momentul în care urmează să se întâmple schimbarea. Schimbarea se va produce...

Toată lumea vorbeşte de 25 mai. Pe 25 mai este Ziua Înălţării şi Ziua Eroilor. Nu trebuie ca o astfel de zi să fie acoperită de un eveniment politic. Atunci, aşa cum am primit mandatul de la domnul preşedinte, la momentul oportun voi depune mandatul şi vom proceda pe acordul pe care l-am avut la rocada la guvernare", a spus Nicolae Ciucă, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă PNL îl va vota pe Marcel Ciolacu prim-ministru, premierul a spus: "Toate deciziile le-am luat în partid. Atunci când am constituit coaliţia, am luat decizia în partid. Decizia în partid este să continuăm coaliţia şi cu Marcel Ciolacu pe scaunul de premier. PNL va vota Guvernul din care facem parte. Nu este vorba de orgolii aici, nici de Ciucă, nici de Ciolacu. Aici este vorba despre ce facem pentru ţara noastră".

Klaus Iohannis: Sunt foarte mulțumit că există această coaliție, că România este guvernată și stabilă

”Eu sunt foarte mulţumit că există această coaliţie, că România este guvernată, că România este stabilă, că acest Guvern are o majoritate solidă în Parlament. Şi că am evitat să intrăm în recesiune. Am reuşit să trecem până acum cu bine prin toate crizele care au venit peste noi. Nu cred că este puţin lucru. Că se mai ceartă unul cu altul, că mai iese câte un politician avid de notorietate publică..., aşa-i în politică. Nu cred că putem să ne aşteptăm vreodată ca politicienii să stea frumos acolo, în banca lor, şi să nu zică nimic. Că n-ar fi politicieni”, a declarat președintele la Ambasada României la Varşovia, după reuniunea extraordinară a Formatului Bucureşti 9 (B9), întrebat dacă este mulţumit în continuare de modul în care funcţionează Guvernul.

