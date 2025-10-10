Românii descoperă China la București

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere cele mai spectaculoase destinații turistice din China, de la Beijing și Shanghai până la Guilin, Zhangjiajie, Xinjiang sau Hainan, alături de oferte speciale de vacanță, prezentări și experiențe culturale autentice: ateliere de ceai, demonstrații de caligrafie și gastronomie chinezească.

Evenimentul reunește agenții de turism românești și chineze, companii aeriene și instituții culturale, devenind o platformă unică de întâlnire pentru profesioniștii din turism și pentru publicul pasionat de descoperiri.

Românii redescoperă China: creștere de peste 78% a turiștilor în 2025

Potrivit datelor oficiale, în primele șapte luni ale anului 2025, numărul turiștilor români care au vizitat China a atins aproximativ 36.000, înregistrând o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În 2024, 35.000 de români au călătorit în China, dublu față de 2023 — un semn clar al redeschiderii și al interesului tot mai mare pentru destinațiile asiatice.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu (cu faimoșii urși panda), dar și rute mai exotice precum Xinjiang, Yunnan sau insula Hainan. Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale și peisajele naturale spectaculoase.

China devine tot mai interesantă pentru turiștii români, care caută destinații exotice, sigure și spectaculoase din punct de vedere cultural. Sub deviza „High-speed Rail China × Ancient Capitals: From the Great Wall to the Terracotta Warriors — where civilization meets the future”, China propune o experiență de călătorie în care tradiția multimilenară se împletește cu infrastructura futuristă și ospitalitatea contemporană.

Printre noile destinații chineze recomandate pentru piața românească în 2025–2026 se numără:

Gansu Silk Road – traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia;

Xinjiang – o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake);

Nord-estul Chinei – pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli;

Guizhou – o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo);

Bucla Qinghai–Gansu, care oferă experiențe ecoturistice și spirituale;

Fujian – o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan;

Tot mai mulți turiști chinezi descoperă România

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică al României, 21.682 de turiști chinezi au sosit în România în prima jumătate a anului 2025 — cel mai mare număr de vizitatori proveniți din Asia.

Principalele regiuni vizitate de aceștia sunt Bucureștiul, Brașovul, Sibiul, litoralul Mării Negre, Maramureșul, Bucovina și Delta Dunării, iar atracțiile preferate includ Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul vechi al Capitalei, Sighișoara și Salina Turda. Turiștii chinezi petrec, în medie, 2–3 nopți în România, iar interesul lor pentru turism cultural, natură, gastronomie și wellness este în continuă creștere.

China: o destinație completă, între tradiție și viitor

China oferă o experiență unică de călătorie: de la Marele Zid și Armata de Teracotă, la metropole ultramoderne și peisaje naturale de vis.

În 2024, China a primit 26,9 milioane de turiști străini, cu cheltuieli medii de aproximativ 3.000 euro/turist. Durata medie a sejurului este de 6–10 nopți, iar turiștii se bucură de combinația ideală între istorie, tehnologie și ospitalitate.

România – tot mai atractivă pentru turiștii chinezi

În oglindă, România își consolidează poziția ca destinație de interes în Europa Centrală și de Est pentru piața chineză, prin rutele tematice „Dracula și castelele Transilvaniei”, tururile UNESCO, experiențele rurale autentice și gastronomia locală. Autoritățile chineze și române discută tot mai activ despre proiecte comune de promovare, expoziții, schimburi culturale și programe de training pentru ghizi vorbitori de chineză și română.

Comparativ cu țările vecine, România are un potențial turistic distinct și tot mai recunoscut de piața chineză, datorită diversității sale naturale și culturale.

Un eveniment pentru public și profesioniști

Târgul de Turism al Chinei 2025 este deschis publicului larg, iar accesul este gratuit. Vizitatorii vor putea participa la workshopuri, degustări și demonstrații culturale, precum și la prezentări ale principalelor companii turistice din China și România.

Chen Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București: Această ediție a Târgului creează o punte de legătură între profesioniștii din această sferă de activitate

Turismul reprezintă o punte de legătură între popoare și o cale esențială a dialogului și a schimburilor între civilizații. China și România au o istorie îndelungată în acest sens. Astfel că, în urmă cu peste 400 de ani, celebrul cărturar român Nicolae Spătaru Milescu a călătorit în China și, pe baza experiențelor sale, a scris diverse lucrări ce au luat forma unor jurnale de călătorie, despre care putem spune că au reprezentat un punct de plecare pentru schimburile culturale dintre China și România. Printre aceste opere se numără „Jurnal de călătorie în China”.

La finalul anului 2024, China a introdus politica unilaterală de scutire de viză pentru cetățenii români, în perioada ianuarie-august a acelui an numărul turiștilor români care au vizitat China crescând cu aproape 80%. În același timp, partea română a participat activ la târgurile internaționale de turism organizate în China, promovând imaginea României și contribuind semnificativ la sporirea vitalității relațiilor bilaterale dintre China și România, relații care se bucură de oportunități promițătoare.

Această ediție a Târgului de Turism China 2025 nu doar că pune la dispoziția publicului român o gamă variată de destinații și experiențe de călătorie în China, ci și creează o punte de legătură între profesioniștii din această sferă de activitate, sprijinind astfel aprofundarea cooperării din industria turismului. Sper ca acest eveniment să stimuleze și mai mult entuziasmul publicului român pentru „interacțiunea cu China și aprofundarea cunoașterii acestei țări”, iar ca schimburile dintre popoarele noastre să devină tot mai frecvente și mai bogate.

Alin Burcea, președintele ANAT: Turismul nu este doar o industrie — este o formă de diplomație umană

România și China au povești vechi, profunde, despre rădăcini, despre natură, despre echilibru și armonie. Suntem două civilizații care prețuiesc istoria, dar privesc spre viitor cu aceeași încredere. Astăzi, mai mult ca oricând, avem șansa de a transforma această prietenie într-un pod de experiențe turistice, de colaborări și de proiecte comune.

Ne dorim să facilităm fluxurile turistice între cele două țări, să consolidăm parteneriate între agențiile românești și cele chineze, să ne cunoaștem mai bine și să lucrăm împreună pentru a transforma potențialul în realitate. Ca președinte al ANAT, cred cu tărie că turismul nu este doar o industrie — este o formă de diplomație umană, o forță de apropiere între națiuni. Iar astăzi, România și China demonstrează că pot merge împreună pe acest drum, cu respect, curiozitate și dorința sinceră de a se descoperi una pe cealaltă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut posibil acest forum și vă invit ca, în aceste zile, să fim nu doar participanți, ci constructori de punți între oameni, culturi și visuri. Să deschidem împreună această nouă etapă — una a prieteniei și a inspirației, în care turismul româno-chinez devine o poveste comună despre încredere, frumusețe și viitor”, declară Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.