România primeşte cei mai puţini bani de la Comisia Europeană, doar 10,05 mil. de euro. Dan Motreanu: Sper să primească o sumă cât mai consistentă din al doilea pachet

Ministerul Agriculturii nu a putut demonstra pierderile înregistrate de fermierii români afectați de afluxul de grâne la prețuri scăzute din Ucraina, astfel că nivelul compensațiilor stabilit de Comisia Europeană este mult mai mic decât cel cerut de țara noastră.



"Astăzi s-a decis oficial împărțirea celor 56,3 milioane de euro alocate în prima fază. Polonia va primi 29,5 milioane de euro, Bulgaria va primi 16,75 milioane de euro, iar România 10,05 milioane de euro. Cele trei state au posibilitatea să ofere ajutor național suplimentar până la maximum 100 % din suma corespunzătoare.



Sumele acordate au depins de documentele furnizate de ministerele agriculturii din fiecare țară. Sper ca reprezentanții Ministerului Agriculturii să prezinte toate argumentele și documentele necesare pentru ca România să primească o sumă cât mai consistentă din al doilea pachet.



Este o luptă pentru sprijinirea fermierilor români, în care m-am implicat de la început. Am solicitat Comisiei Europene, împreună cu colegul meu Daniel Buda, măsuri pentru sprijinirea producătorilor români de cereale. Ni s-au alăturat colegii din grupul PPE România și o serie de eurodeputați din statele învecinate. Am convins Comisia Europeană să deblocheze bani din rezerva de criză a UE, ceea ce se întâmplă rar. Am făcut tot ceea ce a depins de noi, dar furnizarea dovezilor referitoare la pierderi a depins de Ministerul Agriculturii" a scris europarlamentarul PNL Dan Motreanu pe Facebook.



La Consiliului European din 23-24 martie, președintele Klaus Iohannis a solicitat majorarea sumei destinate fermierilor români.

