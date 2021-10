Nu se intră în starea de urgenţă. Octavian Jurma: Vom căra morţii în camioane

Profesorul Octavian Jurma este de părere că România ar fi trebuit să intre în lockdown total pentru ca rata infectărilor să înceapă să scadă. În această seară însă, președintele Klaus Iohannis a anunțat o serie de restricții, dar nu și intrarea în stare de urgență, scrie romaniatv.net.

”Declararea stării de urgenţă este singura noastră şansă, altfel vom căra morţii în camioane. Am ajuns în momentul Lombardia, pentru că am negat pandemia. Lumea are nevoie de un șoc pentru a se trezi din beția de peste vară. Și acesta ar fi un semnal în străinătate că situația este foarte gravă. (…) În următoarea perioadă, ne vom uita la săptămâni cu peste 100.000 de cazuri pe săptămână, la o rată de detecţie confirmată atât de autorităţi cât şi de studii independente de 5 la 1, înseamnă 500.000 de cazuri pe săptămână, deci un milion de cazuri în următoarele două săptămâni sunt inevitabile, indiferent ce măsuri luăm. Din păcate acestea se vor traduce la o mortalitate de 1% cât avem acum în România, în jurul a 10.000 de decese. Probabil că vom detecta dintre ele doar vreo 5.000. Vedem că săptămâna aceasta vom depăşi 3.000 de decese, probabil săptămâna viitoare la fel, deci sunt nişte estimări care sunt destul de conservatoare. Din păcate, numărul de decese va continua să crească, indiferent de facem astăzi”, a declarat Octavian Jurma la Antena 3.

România a depășit iar 17.000 de infectări în 24 de ore

Până astăzi, 20 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.503.422 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.369 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.275.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 266 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 43.039 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.