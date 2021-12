România, ”cazul special“ al Europei. Poteraș (USR): Trebuie să ne asumăm și legi nepopulare

Senatorul USR Cosmin Poteraș a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre nevoia de curaj din partea politicienilor de a-și asuma măsuri mai nepopulare, dar în folosul cetățenilor:

„Partidele politice, prin reprezentanții lor din Parlament, susțin legi care prind bine la electorat și aduc voturi și mai puțin acele legi nepopulare, în ciuda faptului că, uneori, chiar e nevoie de măsuri mai nepopulare.“, a punctat Cosmin poteraș.

„Dar nu ne împinge, nu ne obligă Europa? Sigur, nu e popular nici să dăm mai mulți bani pe încălzire, dar, iată, se iau măsuri la nivel planetar. În cazul ăsta, nu figurăm în statistici? Nu stricăm tabloul între țările Uniunii Europene?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Corect, dar tocmai pentru că suntem un caz special al Europei, pentru că celelalte țări sunt pe direcția corectă, iar noi am rămas în urmă atât la capitolul infrastructură, cât și la legi, educație, șamd., nu știu dacă dacă majoritatea europarlamentarilor sau Comisia Europeană consideră că e nevoie de o intervenție la nivel european pentru asta. Cred că, uneori, trebuie să ne facem și noi ordine în ograda noastră și să avem curajul să ne asumăm și măsuri nepopulare, fără a fi impuse de la Bruxelles, atunci când este nevoie și datele ne arată că este nevoie de aceste măsuri“, a precizat Cosmin Poteraș.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ai putea rămâne fără permis pentru neplata amenzii. Poteraş (USR): Să ne asigurăm că sancțiunile sunt aplicate până la capăt

Senatorul Cosmin Poteraș (USR) a găsit o soluție pentru descurajarea șoferilor agresivi care dau flash-uri și claxonează

Cosmin Poteraș, senator USR, a vorbit despre șoferii care sunt agresivi în trafic, care dau flash-uri și claxonează sistematic:

„În inițiativa pe care am propus-o am introdus noțiunea de - cursuri de conducere defensivă -. Practic, sunt acele cursuri care ne ajută să conștientizăm riscurile din trafic, să ne modelăm comportamentul astfel încât să fim în siguranță și noi, dar și ceilalți participanți la trafic și, în situații limită, să deprindem aptitudini care să ne ajute să controlăm autovehiculul, să evităm evenimente rutiere neplăcute.“, a spus senatorul USR.

„N-ar trebui să ne ajute legea? Eu nu mă simt protejat. Dacă merg cu viteza maxim legală și vine unul din spate, cu flash-uri, claxoane și mă forțează să mă dau de o parte, nu simt că m-ar apăra legea. Nu cunosc pe cineva care a dat flash-uri, a claxonat și să fi fost amendat. Nu am auzit.“, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„Cred că toți am experimentat acest lucru și toți am simțit presiunea celui din spate, care mai are puțin și se urcă pe bancheta noastră. Da, putem veni cu măsuri punitive și amenzi care sunt necesare pentru că descurajează, dar eu cred și în partea de educare și conștientizare. Acești oameni, dacă trec printr-un curs, conștientizează în ce pericol îl pun pe cel din față, dar și pe ei înșiși. O reacție nepotrivită a celui din față poate duce la un accident care îl implică și pe el (...) (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News