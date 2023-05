Regele Charles, baie de mulţime la Londra cu o zi înaintea încoronării

Monarhul în vârstă de 74 de ani, îmbrăcat într-un costum de culoare albastră, a fost însoţit de fiul său cel mare, William, şi de soţia acestuia, Kate, care au făcut la rândul lor selfie-uri şi au dat mâna cu cei prezenţi. Regina consoartă Camilla nu a fost prezentă, informează Agerpres.



Cei mai înrăiţi fani ai monarhiei au campat de zile întregi pe The Mall, bulevardul lung care duce la Palatul Buckingham, pentru a beneficia de un loc în primul rând sâmbătă, când regele va părăsi palatul îndreptându-se spre Westminster Abbey, unde va fi încoronat.



La sosirea lui Charles, William şi Kate, unii dintre cei prezenţi au intonat "God Save The King". Regele a interacţionat cu fanii pe o parte a The Mall, în timp ce William şi Kate se aflau pe cealaltă parte.



Baia de mulţime a durat circa 20 de minute înainte ca trio-ul să se întoarcă la palat.



Joi, William şi Kate au făcut mai făcut o baie de mulţime într-un pub din Soho, un cartier plin de viaţă din centrul capitalei.



Cuplul princiar extrem de popular, care încearcă să aducă o notă de farmec şi de modernitate unei monarhii îmbătrânite, a călătorit spre pub cu metroul, un eveniment extrem de rar, acoperit pe larg de posturile de ştiri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News