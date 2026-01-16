Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români

Deputatul Dumitru Coarnă reacționează acid după avarierea conductei prin care petrolul din Kazahstan ajunge în Europa și spune că este "împotriva finanțării Ucrainei din banii românilor atunci când acest sprijin se întoarce împotriva intereselor României". Potrivit lui, acest incident va afecta direct țara noastră.

Acesta ar fi avut loc în data de 29 noiembrie 2025 și ar fi afectat afectat direct infrastructura terminalului de export al Consorțiului Conductei Caspice (CPC).

Dumitru Coarnă: Pentru România, asta nu e o știre de pe front. Este o problemă de interes național

"Marea Neagră. Conducta prin care petrolul din Kazahstan ajunge în Europa a fost lovită, într-un atac atribuit Ucrainei. Pentru România, asta nu e o știre de pe front. Este o problemă de interes național. În timp ce statul român a direcționat miliarde de lei către Ucraina – ajutor militar, economic, logistic și politic – vedem cum acțiuni din acest război ajung să lovească exact în securitatea noastră energetică și în stabilitatea economică a țării. Consecințele sunt plătite de noi, de români: scumpiri la carburanți; inflație; vulnerabilitate strategică; presiune pe nivelul de trai.

Eu, Dumitru Coarnă, spun clar: sunt împotriva finanțării Ucrainei din banii românilor atunci când acest sprijin se întoarce împotriva intereselor României. Întrebarea politică trebuie pusă fără menajamente: De ce să plătească românii un război care le scumpește viața și le pune în pericol securitatea energetică? Solidaritatea nu poate însemna orbire. Parteneriatul nu poate însemna tăcere. Politica externă trebuie făcută în primul rând pentru România", a scris Dumitru Coarnă pe pagina sa de Facebook.

Ce s-a întâmplat

Kazahstanul a îndemnat miercuri SUA și Europa să contribuie la securizarea transportului de petrol în urma atacurilor cu drone asupra petrolierelor care se îndreptau spre un terminal de pe coasta rusească la Marea Neagră, care gestionează 1% din aprovizionarea globală.

Drone neidentificate au lovit marți, 13 ianuarie, cel puțin două petroliere în Marea Neagră, inclusiv unul închiriat de gigantul petrolier american Chevron (CVX.N), în timp ce acestea navigau spre un terminal de pe coasta rusească pentru a încărca petrol din Kazahstan.

Ministerul de Externe al Kazahstanului a anunțat într-un comunicat că trei petroliere au fost lovite în drum spre terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din Marea Neagră. Pe 29 noiembrie, dronele au atacat și echipamentele de export ale CPC, ceea ce a dus la o scădere a exporturilor de petrol prin intermediul acestei prize, scrie Reuters.

În urma atacului asupra celor trei petroliere grecești în Marea Neagră, Kazahstanul și-a redus producția de petrol cu ​​35% între 1 și 12 ianuarie, a mai relatat sursa citată.

„Frecvența tot mai mare a unor astfel de incidente evidențiază riscurile tot mai mari pentru funcționarea infrastructurii energetice internaționale”, a declarat ministerul într-un comunicat. „Prin urmare, facem apel la partenerii noștri să se angajeze într-o cooperare strânsă pentru a dezvolta măsuri comune menite să prevină incidente similare în viitor”, a adăugat acesta.

Cine sunt acționarii Consorțiului Conductei Caspice (CPC)

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că petrolierul Matilda, care naviga sub pavilion maltez, a fost atacat de două drone ucrainene la o distanță de aproximativ 100 de kilometri (62 de mile) de orașul Anapa din regiunea Krasnodar din Rusia. Ucraina nu a comentat incidentul.

Printre acționarii conductei de 1.500 km (930 mile) a CPC se numără compania petrolieră de stat KazMunayGas din Kazahstan, compania rusă Lukoil (LKOH.MM), care deschide o nouă filă, și unități ale giganților petrolieri americani Chevron (CVX.N), care deschide o nouă filă, și ExxonMobil.

Terminalele rusești de la Marea Neagră gestionează peste 2% din țițeiul global. Numai CPC reprezintă aproximativ 80% din exporturile de petrol din Kazahstan.







