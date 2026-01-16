Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Nicușor Dan: Țara noastră primește a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE

Președintele României, Nicușor Dan, spune, după ce Comisia Europeană a aprobat Aplicația depusă de România pentru finanțare prin Programul SAFE, că țara noastră primește a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE - peste 16 miliarde de euro, "pentru achiziții, proiecte și investiții esențiale de securitate".

VEZI ȘI: România alocă 50 de milioane de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei

"Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), care ne va pune la dispoziție peste la 16 miliarde de euro, este o veste foarte bunä.

Acești bani sunt pentru achiziții, proiecte și investiții esențiale de securitate pe care România oricum le avea în vedere și singură le-ar fi finanțat la costuri mult mai mari.

Nicușor Dan: Este o șansă foarte bună pentru România

Țara noastră primește a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE, reprezentând o oportunitate strategică de a accelera investițiile necesare în revitalizarea industriei naționale de apărare. Aceste resurse vor contribui major la crearea de noi locuri de muncă bine plătite și la modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv a unuia dintre cele mai importante proiecte care trebuie finalizate, Autostrada Moldovei, dar nu numai.

Instrumentul SAFE, un mecanism temporar de împrumut, instituit ca răspuns la criza de securitate actuală, reprezintă un pas concret pe care UE îl face cu hotărâre pentru a-și proteja cetățenii.

Este o șansă foarte bună pentru România de a-și asuma astfel rolul de partener responsabil, care investește în capacități proprii și contribuie la efortul comun european.

În actualul context, este esențial ca Europa să aibă grijă de ea însăși prin solidaritate și investiții inteligente pentru a garanta securitate, stabilitate și prosperitate", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.