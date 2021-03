Răzvan Dumitrescu, după ce a aflat de la medicul său de familie: Pe mine m-a îngrozit!

Realizatorul TV Răzvan Dumitrescu a vorbit, la o intervenție telefonică la emisiunea Sinteza Zilei, despre perioada în care a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2:

„La jumătatea lui decembrie, când am avut COVID-19, în momentul în care am anunțat medicul de familie, mi-a spus că sunt cam al o mielea din peste 3000 de pacienți câți avea. Pe mine m-a îngrozit numărul uriaș. În decembrie, nu era o situație atât de rea încât o treime dintre pacienți să fie infectați. Mi-a zis să iau tratamentul orice ar fi, să nu ratez nicio zi și să nu aștept să ajung în niște situații în care să am nevoie de spital.

Un medic care-și cunoaște pacienții, umblă diferit la medicamente. Am luat medicamente timp de mai bine de 2 săptămâni, iar dacă se modificau simptomele aveam pregătite medicamente mai puternice, dar nu a fost nevoie de așa ceva. Eram al 997-lea, iar doamna doctor a zis că a pierdut doar unul care a zis că nu există COVID-19 și că e o minciună. Nu a vrut să ia nicio pastilă și a luat un tratament abia în ziua în care a început să se simtă foarte rău și oxigenarea era foarte scăzută și, în aceeași zi, a murit. În rest, nimeni nu a ajuns în spital“, a precizat realizatorul TV Răzvan Dumitrescu.