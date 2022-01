Rareș Bogdan, despre desființarea pensiilor speciale: Sunt o problemă pentru România. E obligatoriu să o rezolvăm

Rareș Bogdan susține că pensiile speciale sunt o problemă pentru România, care trebuie rezolvată cât mai curând posibil.

"În politică, după cum știți, nu ești singur. Noi am încercat în 28 ianuarie 2020, la 56 de zile de la preluarea guvernării, am tăiat în Parlament prin inițiativa PNL toate pensiile speciale, inclusiv ale magistraților. Din păcate, doamna Renate Weber a atacat această hotărâre a Parlamentului, această lege votată, la Curtea Constituțională, iar după 5 luni a venit COVID-ul, au amânat de vreo 5 ori ședința. La vreo 5 luni, pe 10 mai 2020, Curtea Constituțională, unde sunt 7 din 9 beneficiari de pensii speciale, au considerat că legea este neconstituțională, deci nu a mai ajuns la promulgare la președinte. Am mers mai departe și la inițiativa unor deputați liberali, am reușit, în frunte cu Robert Sighiartău și Florin Roman, și Pavel Popescu, am reușit să venim cu o lege de impozitare de până la 85% a pensiilor speciale. Legea respectivă a fost atacată din nou la CCR, s-a amânat de 3 ori decizia, am ajuns în 14 decembrie 2020 și din nou CCR a considerat legea neconstituțională.

"Pensiile speciale sunt o problemă pentru România"

Singurele pensii pe care am reușit să le tăiem definitiv, deși acolo suntem atacați în justiție de un grup de 830 de foști parlamentari, sunt cele ale parlamentarilor. Eu consider în continuare că pensiile speciale sunt o problemă pentru România și sunt o problemă morală, etică, pentru că în mod normal trebuie să găsim formula normală, respectând și dreptul militarului, și dreptul polițistului, și dreptul magistratului, și al diplomatului, dar trebuie să găsim formula prin care să își primească fiecare om din această țară pensia, exclusiv pe bază de contributivitate și nu pe bază de drepturi speciale. Plus, mai avem o scadență și deja a trecut prea mult timp, e obligatoriu să o rezolvăm. Nu avem voie să mai avem în continuare cumul de pensie și salariu la stat. Nu te poți pensiona la 42 de ani și la 3 luni de zile să te angajezi de multe ori în aceeași funcție. E anormal. Avem o lege, doar trebuie să o trecem, ea există, mai are votul decisiv în Camera Deputaților.", a declarat Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

