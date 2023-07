Raluca Turcan afirmă că 50 de proiecte de film aşteaptă de aproape 3 ani ca statul român să le achite datoriile

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a spus vineri că ministerul pe care îl conduce are datorii de peste 35 milioane de euro faţă de producătorii români şi străini din domeniul cinematografiei, dintre care 20 milioane de euro sunt bani câştigaţi în instanţă de producătorii de film. Raluca Turcan a dat precizat că aceste sume vor fi achitate.

'Aş vrea să menţionez dimensiunea internaţională a cooperării culturale şi potenţialul deosebit al profesioniştilor români din industriile creative se reflectă şi în prezenţa domnului John Malkovich în România pentru seria de spectacole pe care le găzduieşte Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Timişoara cu The Infernal Comedy. În acelaşi timp, domnul Malcovici se află în România în ultimele zile, cred că s-au scurs deja peste 2 săptămâni şi pentru a juca într-un film în memoria celebrului dirijor Segiu Ceibidache', a zis Turcan.

Restanţele financiare pe care Ministerul Culturii le are sunt în valoare de peste 35 milioane de euro

'Am susţinut şi susţin importanţa deosebită, atât din perspectivă culturală, cât şi economică, a industriei producţiei de film în România. Acum, la preluarea mandatului de ministru al Culturii, am constatat că schema de ajutor de stat pentru susţinerea industriei cinematografice era într-un mare impas. 50 de proiecte de film aşteaptă de aproape 3 ani ca obligaţiile legale ale statului român să fie respectate şi de asemenea să fie semnate acordurile de finanţare. Dintre aceste peste 50 de proiecte de film, 30 de proiecte sunt deja implementate. Firme de producţie româneşti şi străine au investit în România 125 de milioane de euro şi de asemenea, statul a încasat de pe urma acestor investiţii aproximativ 40 de milioane de euro. Însă aceste companii aşteaptă în continuare să aibă decontată o parte dintre cheltuieli din partea statului român', a zis Turcan.

'Avem până acum datorii de peste 35 de milioane de euro faţă de producătorii români şi străini, dintre acestea sunt 20 de proiecte în care statul a pierdut în instanţă în faţa producătorilor de film. Şi datoria statului faţă de aceşti producători este de aproximativ 20 de milioane de euro. Deci, dacă facem un calcul, în momentul de faţă, statul român este dator unei industrii care a primit cu optimism susţinerea sectorului cinematografic, peste 55 de milioane de euro. În tot acest timp, echipele de producţie din România sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional pentru profesionalismul şi activitatea pe care o depun, iar producţiile realizate în ţara noastră ocupă primele locuri în preferinţele spectatorilor.', a declarat Turcan.

'V-aş da exemplul cunoscutul lui serial serial Wednsday, care a fost produs în România şi care este al doilea cel mai vizionat serial din istoria Netflix şi a primit nu mai puţin de 19 nominalizări la premiile Emmy. Acest serial a fost turnat în România. A adus investiţii în România şi, din nefericire, statul a rămas cu obligaţiile neonorate. Profit de această ocazie şi în perspectiva vizionării frumoasei piese de teatru, să-i asigur pe partenerii naţionali şi internaţionali de onorarea angajamentelor restante pentru susţinerea industriei cinematografice', a zis ministrul.

Își doreşte ca România să fie în continuare pe harta locaţiilor de producţie a filmelor

'Am întărit semnificativ comunicarea cu reprezentanţii industriei producătoare de film, atât din ţară, cât şi din străinătate şi, împreună cu un grup de experţi, am agreat deja strategia pe care Guvernul şi Ministerul o vor adopta astfel încât România să fie în continuare pe harta locaţiilor internaţionale de producţie, locaţii atractive unde pot fi întâlnite cele mai bune practici”, a mai spus Raluca Turcan, care se află vineri la Timişoara, unde va participa la spectacolul The Infernal Comedy, în care joacă actorul american John Malkovich.

