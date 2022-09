Putin nu va participa la înmormântarea lui Gorbaciov. Ce s-a decis în privința funerariilor de stat

Joi, 1 septembrie, președintele rus Vladimir Putin și-a luat rămas bun de la fostul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov, care a murit pe 30 august după o lungă perioadă de boală, scrie Interfax.



Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că înainte de a zbura la Kaliningrad, președintele Federației Ruse s-a oprit la Spitalul Clinic Central pentru a-și lua rămas bun de la Gorbaciov.



"Știm că ceremonia de rămas bun are loc astăzi, iar înmormântarea pe 3 septembrie, dar, din păcate, programul de lucru al președintelui nu îi va permite să o facă pe 3 septembrie, așa că a decis să o facă astăzi", a spus Peskov.

Anterior, fiica lui Gorbaciov, Irina, a anunțat că înmormântarea fostului președinte al URSS va avea loc sâmbătă, 3 septembrie, la cimitirul Novodevichy.

Serviciul de presă al Fundației Gorbaciov a declarat pentru Interfax că ceremonia de rămas bun a fostului președinte al URSS va avea loc sâmbătă între orele 10:00 și 14:00. Accesul în Sala Coloanelor va fi deschis tuturor celor care vor să-și ia rămas bun de la Gorbaciov. Peskov a precizat că înmormântarea lui Gorbaciov va avea loc cu elemente ale unor funeralii de stat.

Ce a vorbit Ion Iliescu cu Mihail Gorbaciov în decembrie 1989

Fostul președinte Ion Iliescu a dezvăluit ce a vorbit cu ultimul lider al Uniunii Sovietice, în urmă cu 32 de ani, în primele zile de revoluție, după căderea regimului Ceaușescu. Mihail Gorbaciov se afla la putere în URSS la momentul în care a început Revoluția din România, scrie Ziarul de Iași.

"Am primit un telefon de la Moscova de la președintele Gorbaciov... El ne-a trimis în scris și un mesaj scris de prietenie, de solidaritate, de sprijin. Și a vrut și verbal să ne transmită aceleași sentimente calde de prietenie, de solidaritate, de sprijin a mișcării de transformare revoluționară", a spus Iliescu într-un interviu imediat după ce a pus mâna pe putere.

Apoi, Ion Iliescu a revenit cu mai multe detalii.

"Prima mea convorbire telefonică cu Gorbaciov a avut loc în ziua de 27 decembrie 1989, în timp ce eram în prima reuniune cu cei 39 membri ai CFSN, după încetarea diversiunii armate. Atunci, Gorbaciov a ținut să ne felicite pentru victoria Revoluției Române, să ne transmită un mesaj de solidaritate și să ne anunțe vizită pe care urmă să o efectueze Ministrul de Externe, Șevarnadze (care a și avut loc în luna ianuarie 1990)", explica Ion Iliescu.

Gorbaciov era la București pentru lansarea unei publicații. Președinte era, deja, Emil Constantinescu. Iliescu scria pe blogul personal:

