Ce a vorbit Ion Iliescu cu Mihail Gorbaciov în decembrie 1989 - Video

Fostul președinte Ion Iliescu a dezvăluit ce a vorbit cu ultimul lider al Uniunii Sovietice, în urmă cu 32 de ani, în primele zile de revoluție, după căderea regimului Ceaușescu. Mihail Gorbaciov se afla la putere în URSS la momentul în care a început Revoluția din România, scrie Ziarul de Iași.

"Am primit un telefon de la Moscova de la președintele Gorbaciov... El ne-a trimis în scris și un mesaj scris de prietenie, de solidaritate, de sprijin. Și a vrut și verbal să ne transmită aceleași sentimente calde de prietenie, de solidaritate, de sprijin a mișcării de transformare revoluționară", a spus Iliescu într-un interviu imediat după ce a pus mâna pe putere.

Apoi, Ion Iliescu a revenit cu mai multe detalii.

"Prima mea convorbire telefonică cu Gorbaciov a avut loc în ziua de 27 decembrie 1989, în timp ce eram în prima reuniune cu cei 39 membri ai CFSN, după încetarea diversiunii armate. Atunci, Gorbaciov a ținut să ne felicite pentru victoria Revoluției Române, să ne transmită un mesaj de solidaritate și să ne anunțe vizită pe care urmă să o efectueze Ministrul de Externe, Șevarnadze (care a și avut loc în luna ianuarie 1990)", explica Ion Iliescu.

Iliescu a vorbit despre relația sa cu Gorbaciov și pe blogul personal

Gorbaciov era la București pentru lansarea unei publicații. Președinte era, deja, Emil Constantinescu. Iliescu scria pe blogul personal:

Ion Iliescu: Am aflat cu tristeţe vestea morţii lui Mihail Gorbaciov. A fost un om al dialogului

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a ieșit cu afirmații după moartea lui Mihail Gorbaciov.

"Am aflat cu tristeţe vestea morţii lui Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice. Oricum ai judeca moştenirea lui, deciziile luate de URSS, sub conducerea sa, au schimbat dinamica relaţiilor internaţionale. Şi în bine, dar şi în rău. Nevoia de schimbare, în estul continentului european, era urgentă. Sistemul socialist avea nevoie de reforme de fond. Ăsta era mesajul transmis de Gorbaciov şi a fost bine receptat atât de sovietici, cât şi de partenerii din Occident. Că apoi reformele s-au rezumat la una singură, transferul proprietăţii publice în mâini private, asta este tragedia Estului fost socialist, a URSS, şi acum şi a Occidentului dezvoltat", a scris Iliescu, miercuri, pe blogul personal, potrivit Agerpres.



El apreciază că Gorbaciov a fost "un om al dialogului", dar personalitatea sa a fost "inevitabil controversată".

"Mulţi au spus că a început schimbarea URSS punând căruţa înaintea boilor, cu referire la accentul pus pe democraţie şi pe libertatea cuvântului. Decizia a fost, cred eu, corectă. Din păcate, nimeni nu suferă, acum, de prea multă democraţie, şi asta se simte în tot ceea ce facem. A crezut că, în relaţiile internaţionale, URSS poate pune capăt Războiului Rece. Din păcate, Războiul Rece i-a supravieţuit. Şi acum trăim partea cea mai violentă şi mai periculoasă a lui. Gorbaciov a fost, totuşi, un om al dialogului. Asta ne-a ferit de multe probleme, în faza cea mai periculoasă a schimbărilor în Europa şi în lume. Personalitatea sa a fost, inevitabil, controversată. Moştenirea lui este judecată, în fosta URSS, prin prisma dezastrului social generat de 'terapiile de şoc', aplicate după destrămarea Uniunii şi formarea CSI. Terapii de şoc de care nu e responsabil. El a fost, în gândirea sa politică, un social-democrat", spune fostul preşedinte.

