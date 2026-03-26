Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
Data publicării: 11:08 26 Mar 2026

Puterea recenziilor în ecommerce
Autor: Editor Team

De ce nu mai cumpărăm nimic fără să citim recenziile? Să recunoaștem! S-au dus vremurile când intram într-un magazin, dădeam mâna cu vânzătorul și mergea despre elm pe încredere sau sursa de informare despre un anumit produs era ce ne spunea un vecin. Astăzi, procesul de cumpărare începe aproape întotdeauna la fel: deschidem browser-ul, căutăm produsul și scrollăm direct spre secțiunea de reviews.

Recenziile au devenit noul „recomandat de un prieten”, doar că prietenul e un străin de la celălalt capăt al țării care a cumpărat aceeași friteuză cu aer cald înaintea noastră.

„Dacă alții sunt mulțumiți, înseamnă că e bun”

Puterea grupului încă există chiar și în 2026, unde pare că ne însingurăm. De fapt, astăzi avem nevoie mai mult ca niciodată de un simț al comunității, chiar dacă e o simplă adunare de oameni care au cumpărat același frigider. Ne simțim mai liniștiți știind că nu suntem primii care testează magazinul respectiv. Recenziile sunt ca o plasă de siguranță pentru viitoarea noastră decizie, pentru că ne vorbesc despre cât de repede a ajuns comanda sau cât de ușor a fost procesul de retur, informații care pot fi vitale într-un proces de achiziție.

Potrivit cercetărilor din domeniu, „un număr tot mai mare de consumatori din întreaga lume se bazează pe evaluările de pe internet ca sursă principală de informații înainte de a face o achiziție online” (citat din Exploring the impact of customer reviews, website quality, perceived service quality, and product assortment on online purchase intention: The mediating role of trust). De asemenea, studiile arată că recenziile online influențează direct intenția de cumpărare a consumatorilor, deoarece opiniile altor cumpărători pot confirma calitatea produsului și seriozitatea vânzătorului.

Puterea recenziilor în ecommerce

De ce ne pasă atât de mult de ce zice „Andrei84” sau „Maria.Popescu”? E simplu: pentru că descrierile oficiale ale produselor sunt întotdeauna perfecte, un instrument de marketing care ne poate duce pe site, dar nu ne va convinge neaparat să și cumpărăm. Recenziile ne oferă o perspectivă reală, mai ales când sunt însoțite de fotografii autentice cu produsele direct în sufragerii sau bucătării obișnuite, cum ar fi și ale noastre.

În cadrul studiului menționat anterior s-a constatat că număr tot mai mare de consumatori din întreaga lume se bazează, de obicei, pe evaluările de pe internet ca sursă principală de informații înainte de a face o achiziție online. Cumpărătorii online pot utiliza recenziile altor clienți ca o resursă valoroasă pentru a lua decizii mai bune și, posibil, pentru a se convinge să treacă de la canalele tradiționale de cumpărare la cele online. Atunci când recenziile produselor sunt scrise de clienți reali care au utilizat efectiv produsul, acestea tind să fie considerate mai demne de încredere. Acest lucru se întâmplă deoarece ele reflectă opiniile, evaluările și experiențele reale ale altor clienți.

Recenziile publicate de alți utilizatori sunt percepute ca fiind mai credibile decât informațiile oferite direct de comercianți, deoarece ele reflectă experiențe reale de utilizare. În acest sens, literatura de specialitate subliniază că „recenziile scrise de clienți reali care au utilizat produsul sunt considerate mai demne de încredere, deoarece reflectă experiențele și evaluările autentice ale altor consumatori”, conform studiului citat. Astfel, feedbackul clienților devine un element important în procesul de formare a încrederii în magazinele online. Mulți consumatori consultă site-urile cu recenzii înainte de achiziție. Magazinele care înțeleg asta, care încurajează feedback-ul (chiar și pe cel mai puțin flatant) și care răspund constructiv, sunt cele care ne câștigă loialitatea pe termen lung.

