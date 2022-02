PSD, campanie plătită anti-Cîțu? Ciolacu, anunț surpriză

"Este exclus aşa ceva. Nu înțeleg ce câştig ar avea PSD-ul, în acest moment, să plătească nişte campanii împotriva preşedintelui PNL. Când faci anumite acuze, trebuie să urmăreşti.. Domnule, cine e beneficiarul? PSD-ul nu are nicio miză electorală, în acest moment, şi nici PNL-ul. Cred că cea mai mare miză, atât a noastră cât şi a PNL-ului, este ca acest guvern să fie eficient. Asta aşteaptă românii", a spus Marcel Ciolacu, într-un interviu pentru emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Mai este de lucru, dar Guvernul începe să devină eficient. Am comunicare cu prim-ministrul şi am spus-o mereu. Şi astăzi am stat de vorbă. Eu cred că Guvernul va deveni eficient într-o lună, la o capacitate aşteptată de către români”, a anunțat Marcel Ciolacu.

Potrivit unor surse DCNews, Florin Cîțu, și-ar fi exprimat nemulțumirea față de social-democrați în ședința de luni a conducerii PNL. "Sunt anumite teme ridicate în spațiul public de partenerii de guvernare, înainte de coaliție, în ultima vreme”, le-ar fi spus, potrivit surselor citate, Florin Cîțu liderilor liberali.

De asemenea, președintele PNL ar fi acuzat și existența unor campanii sponsorizate de partenerii de guvernare împotriva sa. "Am văzut și campanii sponsorizate de partenerii de guvernare împotriva mea. Nu este un mod de lucru în echipă. Trebuie să vedem dacă vor continua. Să spună sau nu dacăvor cu noi”, ar mai fi spus, potrivit surselor citate, Florin Cîțu în ședința PNL.

"Să stăm mai puţin la televizor şi să muncim mai mult"

Amintim că preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, luni, întrebat dacă va solicita demisia ministrului Muncii, Marius Budăi, că nu s-a discutat acest lucru şi îşi exprimă opiniile în interiorul coaliţiei de guvernare.

"Pe noi ne interesează să implementăm PNRR. Aşteptăm, avem 24 de jaloane care trebuie făcute până la 31 martie, două sunt importante la Ministerul Muncii. Este important să stăm mai puţin la televizor şi să muncim mai mult, ca să avem mai mult randament. Este un mesaj, în general, pentru toată lumea, mai mult sau mai puţin”, a declarat Florin Cîţu, înainte de şedinţa conducerii PNL.

De asemenea, întrebat dacă PNL este mulţumit de activitatea lui Marius Budăi, Florin Cîţu a răspuns astfel: "Vom discuta în coaliţie, vom vedea ce spunem în coaliţie. (...) Îmi exprim opiniile în interiorul coaliţiei!”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News