Proteste împotriva restricțiilor, la Timișoara. Elena Cristian: Nu știm ce ne așteaptă. O bâlbâială în decizii

Elena Cristian, redactor șef DC Business, a intervenit în direct la România TV unde a reacționat cu privire la evenimentele petrecute în această seară la Timișoara.

”Anticipam și am vorbit de multe ori că răbdarea oamenilor va ajunge într-o zi la sfârșit. Vorbim de un an și aproape o lună de restricții, o bâlbâială în decizii. Sigur că nu poți anticipa, nu știi ce se va întâmpla într-o perioadă scurtă de timp cu această pandemie, dar, pe de altă parte, se testează puțin, deciziile sunt luate după modelul azi una, mâine alta și sigur că, la un moment dat, răbdarea ajunge la final. Deja intrăm în al doilea an de pandemie, iar lucrurile par să fie scăpate de sub control, din punctul meu de vedere. Repet, eu nu spun că este o situație ușoară, nu spun că este ușor de gestionat, dar se pare că în toată această bâlbâială nu știm ce ne așteaptă de la o zi la alta. Pe de altă parte, în cazul Timișoara, acolo s-a testat mult și este bine că s-a testat mult, s-a văzut situația reală, s-au luat măsuri prin care să se limiteze răspândirea pandemiei și nemulțumirea poate fi îndreptățită, oamenii sunt nemulțumiți, dar deciziile luate acolo, bine ar fi fost să se ia la nivelul întregii țări, să se testeze atât de mult și lucrurile să stea astfel încât peste câteva luni, cu vaccinare, să putem spune că pandemia este ținută cât de cât sub control”, a declarat Elena Cristian.

Carantina a fost prelungită pentru încă 72 ore pentru ariile teritoriale din Județul Timiș, respectiv, municipiul Timișoara și comunele Moșnița Nouă, Ghiroda, Giroc, Dumbrăvița, cu aplicabilitate imediată din data de 22.03.2021, ora 00:00.

VEZI ȘI: Carantina, prelungită în Timişoara. Anunţ oficial

Acest articol reprezintă o opinie.